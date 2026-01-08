Trump es un ‘tirano’, pero Maduro está en prisión y los presos políticos salen a la calle

Quien pretenda vender la idea de que en Venezuela el chavismo sigue en pleno apogeo después de que Estados Unidos haya procedido a la detención de Nicolás Maduro y designado sucesora a Delcy Rodríguez se equivocan de cabo a rato, porque por mucho que la propaganda del Gobierno y sus terminales mediáticas insistan en que Donald Trump sólo se ha movido por intereses crematísticos lo cierto es que en la nación caribeña se están produciendo cambios acelerados que hacen presagiar la llegada de un tiempo nuevo. Por supuesto que la democracia secuestrada por el chavismo no va emerger de un día a otro, pero lo que está claro es que sería un absurda simpleza pensar que Washington va a permitir que todo siga igual en Venezuela tras la caída de Maduro.

El anuncio de que va a ser liberados un número significativo de presos políticos, entre ellos varios españoles, se enmarca dentro del inexorable proceso abierto en Venezuela. Que en el movimiento de Estados Unidos hay un plan que va mucho más allá de la puesta a disposición de la justicia de Maduro es evidente y que lo ocurrido no se resume en un mero cambio en la presidencia del país, una obviedad manifiesta. Venezuela sin Maduro alienta la posibilidad de que la democracia no se convierta en quimera, como ocurría con el tirano, y por mucho que sea Delcy Rodríguez quien ahora rija los destinos del país, hay que estar muy ciego para no darse cuenta de que es Trump quien está levantando los cerrojos que mantenían secuestrada la libertad en Venezuela. No es todo negocio y petróleo, pero la izquierda no va reconocerlo nunca. Sin Maduro, Venezuela tiene un horizonte, algo que parece molestar muy mucho a los encubridores del régimen. Vayamos a los hechos: el dictador está en prisión y quienes están saliendo de las cárcel son los presos políticos. Todo eso en menos de una semana. A algunos les seguirá pareciendo poco.