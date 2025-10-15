Los Miami Dolphins eligen el Metropolitano como sede para entrenar en Madrid

El Riyadh Air Metropolitano será la sede de entrenamiento oficial de los Miami Dolphins entre el 12 y el 15 de noviembre en su visita a Madrid, de cara al encuentro de la NFL que disputará la franquicia de Florida y los Washington Commanders el 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Los Miami Dolphins entrenarán en el feudo rojiblanco a puerta cerrada y realizará sus actividades oficiales durante esa semana en el recinto rojiblanco, según el comunicado del club de la capital española. La franquicia de Florida utilizará la casa del Atlético de Madrid como sede para preparar su partido de la NFL en el Santiago Bernabéu ante los Washington Commanders.

«¡Los Miami Dolphins vienen a Madrid! Del 12 al 15 de noviembre, el Riyadh Air Metropolitano se convertirá en la sede de entrenamiento oficial del equipo y acogerá sus sesiones a puerta cerrada. Bienvenidos a Madrid, los Dolphins: nuestra casa es vuestra casa», comunicó el Atlético de Madrid en sus redes sociales.

«Durante su estancia en Madrid, el Metropolitano se adaptará a las necesidades y dimensiones del terreno de juego de fútbol americano, modificando sus líneas del campo, postes de anotación y espacios interiores para acoger vestuarios, gimnasio y el centro de prensa», informó el club colchonero.

Cabe recordar que Dolphins y Atlético mantienen una buena relación. Hace unos años se especuló con la posibilidad de que el dueño de los de Florida, Stephen Ross, comprara el club colchonero. Pero rápidamente desde el entorno del empresario americano desmintieron la noticia. Ahora sus caminos se vuelven a cruzar con el desembarco de la NFL en Madrid por primera vez en su historia. El partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders se disputa el 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu.