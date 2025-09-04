Cuándo empieza la NFL y dónde ver gratis en directo online y por televisión en España en vivo

En los últimos años el número de aficionados de fútbol americano en España ha ido creciendo. Los amantes de este deporte ya no se conforman con la Super Bowl y todo lo que la rodea, sino que ahora les gusta seguir la temporada regular de la NFL. Y, como todo deporte, tras el verano, la gran competición por excelencia de esta modalidad le toca echar a andar en un año muy especial, ya que hay que recordar que harán una gira por Europa, parando en ciudades como Londres, Dublín o Madrid.

Cuándo comienza la NFL en 2025

Y es que como es tradición, la NFL comienza en la noche del jueves de la primera semana completa de septiembre, por lo que, como en este 2025, el lunes cayó en día 1, este jueves 4 del noveno mes del año arrancará una de las mejores competiciones y más mediáticas del mundo. Los Philadelphia Eagles, vigentes campeones, comenzarán recibiendo a los Dallas Cowboys en lo que será un auténtico partidazo que en España será de madrugada, por lo que cae el viernes 5 a partir de las 2:20 horas, una menos en las Islas Canarias.

Qué es la NFL

La National Football League, conocida como la NFL, es la liga de fútbol americano de Estados Unidos. La componen un total de 32 equipos y no hay descensos ni ascensos, son entidades fijas como en la NBA, a menos que se produzcan ventas de propiedades. En esta competición también encontramos dos conferencias, la Americana, AFC, y la Nacional, NFC. Como siempre los equipos de cada grupo se irán enfrentando entre ellos hasta alcanzar la mítica y conocida por todos: la Super Bowl.

En sus orígenes, en 1920, fue creada como la American Professional Football Asociation, pero el nombre no le duró mucho, ya que un año después se le denominó como la American Professional Football League. En 1922 fue cuando se estableció el nombre de la National Football League, por lo que desde hace ya más de cien años al campeonato estadounidense de fútbol americano se le conoce como la NFL.

Dónde ver la NFL por TV en directo en vivo

El medio de comunicación que adquirió los derechos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de la NFL ha sido Dazn. Este operador ha alcanzado un acuerdo con la NFL y es por ello que tienen el mítico NFL Game Pass, por lo que por un precio que pone la compañía se podrá disfrutar de todos los encuentros de la temporada regular, de los play offs y también de la tan esperada Super Bowl. Cada semana ofrecerán cinco partidos en directo, siendo uno de ellos gratis en abierto para todos los usuarios que tengan la aplicación de la plataforma, mientras que el resto se subirán tras su disputa.

Esto significa también que los diferentes partidos de la NFL se podrán ver en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn, que puede ser descargada en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets o smarts TVs. Para ello, habrá que tener el NFL Game Pass en alguna de sus modalidades, siendo la más económica la de 19 euros cada semana.

Cuánto dura un partido de la NFL

Aquellos amantes del deporte que quieran empezar a seguir la NFL, pero que todavía no se han terminado de adaptar a este deporte estadounidense, deben saber que los partidos de fútbol americano tienen una duración de una hora en total. Este tiempo se divide en cuatro cuartos, cada uno con 15 minutos de tiempo, pero, como sucede en otras modalidades, el tiempo se va parando, por lo que un encuentro en total dura mucho más que esos 60 minutos. Además, habría que sumarle el descanso principal, pero también el de dos minutos entre el primer y segundo cuarto y el tercero y el último.

Cuándo se juega la NFL en Madrid

Esta temporada habrá un total de seis partidos que se disputen en territorio europeo. Ciudades como Dublín, Madrid o Berlín tendrán una oportunidad de disfrutar de los mejores jugadores de la NFL, mientras que Inglaterra, más concretamente Londres, vivirá tres partidazos de fútbol americano en Wembley. En nuestro país, el estadio responsable de acoger el último choque de esta gira por el viejo continente será el Santiago Bernabéu con una franquicia mítica como los Miami Doplhins midiéndose a los Washington Commanders.