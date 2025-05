La NFL permitirá a sus jugadores participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

Las grandes estrellas de la NFL podrán jugar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. El flag football será una de las novedades de los próximos Juegos Olímpicos que se disputarán en territorio estadounidense. Desde entonces, se ha especulado mucho con si la NFL permitiría a sus grandes jugadores irse con sus selecciones. Finalmente, este martes, los equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano han aprobado una resolución que permitirá a sus jugadores competir en la modalidad de flag football en Los Angeles 2028.

Tanto los jugadores como la propia NFL ya se habían posicionado a favor de que esto sucediera, pero el principal escollo eran los dueños de los clubes. Tras la reunión celebrada este martes en Minnesota, la liga logró convencer a los dueños de los clubes para que votaran a favor de esta resolución y permitir así que las grandes estrellas de la NFL pudieran representar a sus países en la cita olímpica. Esto significa que los grandes jugadores como Patrick Mahomes, Justin Jefferson, Myles Garrett, Tyreek Hill o el MVP de la última Super Bowl, Jalen Hurts podrán ser seleccionados.

Las reacciones no se han hecho esperar. El primero en pronunciarse sobre esta decisión ha sido Justin Jefferson, receptor de los Vikings de Minnesota y considerado como uno de los mejores receptores de la NFL, que celebró la resolución: «Es una decisión que tendré que considerar porque pensar en la posibilidad de jugar en los Juegos Olímpicos y conseguir una medalla de oro es un sueño», comenzó diciendo.

«De niño siempre quise ser parte de unos Juegos Olímpicos, pero el fútbol americano no era algo global. Ahora que estamos expandiendo este deporte a un nivel más global, esta posibilidad es algo genial», agregó el receptor de los Vikings. Por su parte, Tyreek Hill, recepetor de los Miami Dolphins y una de las estrellas que visitará Madrid en este 2025 para el partido histórico ante los Washington Commanders en el Santiago Bernabéu, habló de su experiencia en el flag football: «Ya jugué flag football antes, así que estoy muy emocionado por estar en los Juegos Olímpicos de 2028».

También habló sobre esto Myles Garrett, ala defensiva de Cleveland Browns y uno de los mejor pagados de la NFL que no es quarterback: «Representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos sería uno de los mayores honores. Estoy emocionado y espero ser parte de ese equipo». Sin embargo, no todos podrán ser elegidos por la selección de Estados Unidos. El acuerdo al que han llegado la NFL y los dueños de los equipos establece que no pueda ir más de un jugador por equipo con la selección norteamericana.

El comisionado Roger Goodell señaló en el comunicado de la NFL que «esta noticia representa una gran oportunidad para este deporte, para la NFL. Realmente es el siguiente paso para hacer de la NFL y del fútbol americano un deporte global para hombres y mujeres de todas las edades y todas las oportunidades en todo el mundo. Este es un gran paso para lograrlo».

¿Qué es el flag football?

Los Angeles 2028 contará con cinco nuevos deportes a petición del comité organizador. Una de ellas será el flag football, que tiene algunas variaciones con respecto al fútbol americano. La principal variación de esta modalidad es que aquí no se permiten placajes, lo que le permite una mejor adaptación a la disciplina olímpica. La variante que se utilizará en los Juegos Olímpicos de 2028 será la de cinco contra cinco, y habrá seis equipos en cada sexo con un máximo de 10 jugadores convocados en cada uno de los conjuntos.