Entradas para ver la NFL en el Santiago Bernabéu: dónde comprar, precio y cuándo salen a la venta

El fútbol americano sigue expandiéndose por todos los rincones del mundo y Madrid será el próximo escenario que acoja a un evento de este calibre. Después de visitar ciudades tan emblemáticas como Londres, Ciudad de México, Múnich, Frankfurt o Sao Paulo, la fase regular de la NFL aterrizará en el Santiago Bernabéu para llevar la emoción y el entretenimiento hasta los novedosos asientos del gran coliseo blanco. En los últimos días, se ha podido conocer que los Miami Dolphins jugarán como equipo local en una fecha que, hasta el momento, se desconoce, al igual que ocurre con las entradas y el rival del conjunto miamense, que está pendiente de confirmación a la espera del calendario un calendario que saldrá en la próxima primavera.

Cuándo salen a la venta las entradas para la NFL en Madrid y dónde comprarlas

Hasta la fecha, las entradas para el encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu de la NFL no han salido a la venta. No obstante, y si tomamos como referencia los tiempos del anterior partido en tierras europeas entre los Dolphins y Chiefs, que se disputó el pasado mes de noviembre del 2023 en Frankfurt, Alemania, los tickets se pudieron adquirir cinco meses antes del evento. Eso sí, se registraron filas virtuales de casi un millón de personas, por lo que los aficionados más fieles a este deporte deberán estar atentos si no quieren perderse esta esperada cita mundial en el feudo madridista. Tal y como ocurre en todos los duelos de la NFL en Europa, las entradas se podrán conseguir a través de la página web de Ticketmaster.

Cuándo se celebra el partido de la NFL y qué equipos juegan

Tal y como hemos anunciado líneas atrás, hasta el momento, no se ha marcado una fecha concreta para el encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué? Pues bien, la NFL está esperando a que salga el calendario completo de la temporada 2025 para comunicarlo de forma oficial. El rival de los Miami Dolphins también se conocerá tras la realización del mismo, que se producirá durante la próxima primavera.

Cuánto cuestan las entradas: todos los precios

Los precios de las entradas para el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu se desconocen por el momento. Sin embargo, si cogemos como ejemplo las tarifas de los anteriores eventos disputados en Europa, como es el caso de Frankfurt o Londres, se estima que oscilen entre los 75 y 350 euros. Eso sí, será entrada como público general. En los palcos o asientos VIP, lógicamente, el coste aumentará significativamente. Dada la emoción que generará el debut de la NFL en Madrid, los aficionados deberán estar preparados para adquirir los tickets de forma rápida una vez se inicie la venta.

Sideline Premium: 350 €

350 € Lower Bowl: 250 €

250 € Upper Bowl Premium: 175 €

175 € Upper Bowl Standard: 125 €

125 € Restricted View: 75 €

Acto de presentación del partido de la NFL que se disputará en el Santiago Bernabéu.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 17, 2025

Florentino Pérez da la bienvenida a la NFL

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, durante el acto de presentación del encuentro de la NFL en Madrid, dio la bienvenida a esta «competición de prestigio» y aseguró que es un «inmenso orgullo» acoger el duelo en el Santiago Bernabéu de «uno de los deportes más importantes del Estados Unidos: «Para nosotros es un gran honor que una competición del prestigio y la grandeza de la NFL haya elegido al Bernabéu para convertirse en su propia casa. Es un inmenso orgullo para todos nosotros, para los madridistas, para los madrileños y para los españoles, el hecho de que Madrid y el Bernabéu puedan transmitir al mundo todo lo que representa uno de los deportes más importantes de Estados Unidos».