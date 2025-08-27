Travis Kelce: trayectoria, logros y vida personal del ícono de la NFL

Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan», escribió la cantante estadounidense a través de Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que la estrella de la NFL aparece arrodillado frente a la artista en un jardín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

El anillo con el que Swift y Kelce sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó Page Six. La pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, especificó la revista especializada.

Donald Trump felicitó a Swift

Tras conocer la noticia del compromiso matrimonial, el presidente de Estados Unidos les deseó suerte a las celebridades. «Les deseo mucha suerte. Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte», afirmó Trump al ser consultado por periodistas durante la séptima reunión de su gabinete.

¿Siguen juntos Travis Kelce y Taylor Swift?

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase «hipnotizado» y «cautivado» por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el podcast ‘New Heights’ que el jugador de americano presenta junto a su hermano Jason.

¿Cómo se conocieron Travis Kelce y Taylor Swift?

El jugador de fútbol americano quería conocer a la estrella musical el mismo día del concierto al que acudió a verla para entregarle un brazalete de la amistad con su número, pero no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Sin embargo, poco después sí que establecieron contacto.

Swift también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

¿Cuántos años tiene Travis Kelce y dónde nació?

Travis Kelce tiene actualmente 35 años. El futuro marido de Swift es uno de los jugadores más emblemáticos y extraordinarios en la historia reciente de la NFL.

La estrella de la NFL nació el pasado 5 de octubre de 1989 en Westlake (Ohio), una ciudad suburbana ubicada en el condado de Cuyahoga, no muy lejos de la ciudad de Cleveland. Es conocida por ser una comunidad residencial tranquila, con buenos colegios y un ambiente familiar, lo que la convierte en un lugar atractivo para formar una familia.

Carrera profesional en la NFL

Actualmente Travis Kelce juega como Tight End (posición ofensiva) en los Kansas City Chiefs, franquicia en la que debutó en 2013 y a la que ha representado durante toda su trayectoria profesional. En el fútbol americano, esta posición combina funciones ofensivas: es un receptor que puede atrapar pases largos, pero también cumple un rol físico en el bloqueo de rivales para abrir espacios.

Con los Chiefs, Kelce alcanzó la cima en tres ocasiones, levantando el trofeo de la Super Bowl en las ediciones LIV, LVII y LVIII. Además, la pareja de Swift se encuentra entre los mejores de la historia en su posición gracias a su regularidad, capacidad atlética y aportes decisivos en partidos clave.

Relación con su hermano Jason Kelce

Travis Kelce y su hermano mayor Jason mantienen una relación muy cercana construida sobre una base de respeto, admiración y compañerismo que ha evolucionado a lo largo de los años tanto dentro como fuera del campo del fútbol americano.

A pesar de que ambos han alcanzado un éxito notable en la NFL -Jason en los Philadelphia Eagles y Travis en los Kansas City Chiefs-, su vínculo trasciende lo deportivo. Desde pequeños compartieron no sólo el hogar, sino también la pasión por el deporte, lo cual cimentó una conexión sólida. Jason, como hermano mayor, ha sido una figura de guía para Travis, especialmente en los primeros años de su carrera.

¿Quiénes son los padres de Travis Kelce?

Ed Kelce y Donna Kelce son los padres de Travis. Es una pareja que tenido mucha influencia en la vida de sus dos hijos. Ed trabajó durante muchos años como ingeniero en la industria del acero. Aunque su trabajo era exigente, el padre se esforzó por estar presente en la vida deportiva de sus dos hijos, llevándolos a entrenamientos, partidos y torneos desde bien temprano.

Por su parte, Donna se ha convertido en una figura muy conocida y querida por los aficionados del fútbol americano, sobre todo desde que Travis y Jason llegaron a la NFL y se enfrentaron en la Super Bowl LVII, lo que la convirtió en la primera madre en la historia de la liga con dos hijos jugando en equipos contrarios.