Taylor Swift anuncia su boda con Travis Kelce: todo lo que se sabe

Taylor Swift y Travis Kelce se casan. Después de varios meses de especulaciones, ambos han decidido dar un paso al frente y anunciar en sus redes sociales que han decidido subirse próximamente al altar para darse el «sí, quiero» y convertirse en marido y mujer. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar», escribían, sacando a relucir su faceta más divertida delante de sus miles de seguidores. Junto a estas palabras han compartido un carrusel de fotografías en las que aparecen en un entorno natural y lleno de flores, visiblemente enamorados.

En la primera fotografía se puede ver como el jugador de fútbol americano está arrodillado frente a la artista pidiéndole matrimonio, mientras que en la segunda, aparecen ambos abrazándose y mirándose fijamente, reflejando a la perfección la felicidad que comparten. En la tercera imagen dejan al descubierto el anillo que ha elegido el novio para este especial momento y en la última están sentados en un bonito banco disfrutando de la complicidad que les une y que les ha llevado a querer sellar su amor para siempre.

La opción de comentarios ha sido desactivada, pero en cuestión de minutos han alcanzado más de siete millones de me gusta en la publicación, lo que deja entrever que sus seguidores están más que felices con la noticia. De hecho, en plataformas como X no han tardado en surgir comentarios de enhorabuena y emoción por la esperada boda: «Qué feliz me hace Taylor Swift con el anuncio de su boda», «Al final ella también encontró el amor», «Estoy tan emocionada que necesito un documental entero de toda la boda», «Ahora esperar la invitación para la boda del año», «Ojalá transmitan la boda», escribían algunos.

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce

La noticia de su compromiso ha llegado tan solo dos años después de que empezaran a surgir rumores sobre la relación que existía entre ambos. Taylor acababa de romper con Joe Alwyn y, a pesar de que los medios estadounidenses publicaron que los habían visto paseando en actitud muy cariñosa por Nueva York, no fue hasta el mes de octubre de 2023 cuando posaron juntos por primera vez delante de los focos.

Taylor Swift y Travis Kelce en la Superbowl. (Foto: Gtres)

Desde entonces, no se han vuelto a separar y ambos se han convertido en grandes apoyos de sus respectivas carreras. De hecho, la cantante ha sido vista en los partidos del equipo de su chico, mientras que este también ha acudido de manera habitual a los conciertos de su futura mujer. No obstante, lo cierto es que siempre han preferido vivir su amor desde la máxima discreción.