El baile viral de Taylor Swift y su novio en la final del US Open de Nueva York

Taylor Swift lo ha vuelto a hacer. En medio de un multitudinario evento, la estadounidense ha conseguido acaparar todas las miradas tras protagonizar un divertido baile con su novio, Travis Kelce. Lo ha hecho desde la grada del Arthur Ashe Stadium de Nueva York con motivo de la final del US Open, el último torneo oficial de Gran Slam de tenis de la temporada.

Durante el encuentro deportivo, tal y como se ha podido ver en las imágenes que han circulado por la Red, la intérprete de Shake It Off compartió numerosos gestos de complicidad con el jugador de fútbol americano. Por otro lado, la pareja también dejó al descubierto su faceta más divertida y, al ritmo de la mítica canción de Bad Bunny, Titi Me Preguntó, realizaron unos compenetrados pasos de baile que no tardaron en viralizarse.

Taylor and Travis are such a vibe 🥺 pic.twitter.com/2vytX63cDy — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) September 9, 2024

La canción del conocido como ‘Conejo malo’ no fue la única que disfrutaron durante el evento. Taylor y Travis también cantaron a todo pulmón I Believe in a Thing Called Love de The Darkness, una escena en la que sacaron a la luz su versión más rockera. Para la ocasión, la cantante eligió un minivestido de la marca Reformation, diseñado con un estampado vichy en rojo y blanco. Lo combinó con unos labios a tono, unas gafas de sol negras y unas joyas doradas.

Taylor Swift y Travis Kelce la final del US Open. (Foto: Gtres)

Junto a los mencionados también estuvieron presentes multitud de celebridades que no pasaron desapercibidas, como Elon Musk, Lindsay Lohan, Matthew McConaughey, Kendall Jenner, Bill Gates o Andrew Garfield, entre muchos otros.

Su historia de amor

Fue el pasado septiembre de 2023 cuando salió a la luz que Taylor Swift estaba de nuevo enamorada tras su ruptura con Joe Alwyn. La artista fue vista con Travis Kelce a la salida de uno de los partidos de él y los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en circular. El paso del tiempo confirmó estas conjeturas y meses después fue la propia intérprete la que se pronunció al respecto. «Ya éramos pareja cuando fui a verle a ese primer partido. Creo que algunas personas siguen pensando que esa fue nuestra primera cita», contaba a la revista Time.

Taylor Swift y Travis Kelce en la Superbowl. (Foto: Gtres)

«Pasamos una cantidad importante de tiempo sin que nadie lo supiera, de lo cual estoy muy agradecida porque pudimos de verdad conocernos el uno al otro», confesaba. Proseguía revelando que estaban muy orgullosos el uno del otro y que por eso es muy importante para ellos apoyarse en sus respectivas carreras. «Queremos estar presentes en la vida del otro. Siempre hay mucha más gente alrededor, pero no nos importa. Lo opuesto a eso es que tienes que hacer un esfuerzo extremo para asegurarte de que nadie sepa que estás saliendo con alguien», sentenciaba.