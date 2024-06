El príncipe Guillermo acudió con sus hijos mayores, los príncipes George y Charlotte, a uno de los conciertos que Taylor Swift ofreció en Londres. Fue el pasado 21 de junio, mismo día en el que el heredero celebraba su cumpleaños, cuando Guillermo estuvo en el recital, en el que también estuvieron su prima, Zara Phillips y su marido, Mike Tindall, con los que mantiene una relación muy estrecha. Todos ellos disfrutaron de una noche de concierto en la que todas las miradas estuvieron puestas en la princesa Charlotte.

La hija mediana de los príncipes de Gales vistió un llamativo look con detalles de pailletes, y se mostró encantada cuando toda la familia se hizo un selfie con Taylor Swift que, como era de esperar, se convirtió en viral en cuanto se publicó en las redes sociales. La cantante compartió en su perfil una fotografía en la que se veía también a Travis Kelce, mientras que en la cuenta oficial de los príncipes de Gales publicaron un selfie en el que solamente aparecía la artista con el príncipe Guillermo y sus dos hijos mayores. Kate Middleton no acompañó a su marido y sus hijos en esta velada, ya que está aún en tratamiento para el cáncer que padece.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Ahora, Travis Kelce ha hablado de cómo fue el encuentro de la artista con los Windsor, y ha puesto el foco en la princesa Charlotte, a pesar de que el príncipe Guillermo acaparó gran parte de la atención por sus desenfadados y animados bailes al ritmo de la música de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Garage Beer (@drinkgaragebeer)

Según ha contado Travis en su podcast, fue un verdadero placer conocerlos. «No estaba seguro de si debía inclinarme ante ellos y hacer una reverencia, o simplemente ser un idiota estadounidense y estrecharles la mano, en plan, ‘Hey, colega’. Queríamos ser educados», ha comentado el novio de Taylor Swift, que estaba acompañado de su hermano, Jason, cuando se produjo el encuentro.

El hermano de Travis Kelce ha sido el que ha dicho que, como no se trataba de un acto oficial, la reverencia no era necesaria. «Aun así me dirigí a Guillermo como ‘Su Alteza Real’». El novio de Taylor Swift y su hermano han dejado claro que, aunque lo pasó fenomenal con el príncipe Guillermo, fue la princesa Charlotte la que se llevó todo el protagonismo: «El príncipe Guillermo estuvo fantástico, pero lo más destacado fue la princesa Charlotte», ha dicho Jason. «Fue una superestrella», ha matizado Travis Kelce. Los dos hermanos han tenido también unas palabras para el príncipe George, del que han dicho que fue genial -suele comportarse siempre de una manera más discreta-, pero, sin duda, la princesa Charlotte fue la que más atención acaparó: «Tal vez sea porque ahora tengo tres hijas, pero era la más animada, no paraba de preguntar», ha sentenciado Jason.