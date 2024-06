🏟️ Le prince William était déchaîné pendant Shake It Off hier soir ! 😭 #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/yrVF4WMfVd — Taylor Swift FR 🗝️ (@TSwiftNewsFR) June 22, 2024

En el estadio de Wembley en Londres, durante el show de Swift, no solo la foto se ha vuelto viral. El marido de Kate Middleton fue visto disfrutando al máximo, bailando, saltando, aplaudiendo, cantando y coreando los grandes éxitos de la cantante estadounidense, especialmente entregado durante la canción ‘Shake it off’. El video de su entusiasmo está haciendo olas en las redes sociales. Sin duda, una noche inolvidable donde una emocionada familia real británica protagonizó una fotografía llena de sonrisas y felicidad pura.

Otros seguidores han aprovechado esta publicación para recordar que el futuro Rey del Reino Unido y la cantante han coincidido en otra ocasión. Fue en 2013, durante un evento benéfico en Londres, el heredero al trono se animó a subir al escenario junto a Taylor Swift y Jon Bon Jovi para interpretar «Living on a Prayer».

La experiencia fue tan asombrosa que Guillermo la recuerda con gran admiración. «Cuando vi a Jon Bon Jovi y a Taylor Swift, casi me dejaron sin aliento. Me senté a ver la actuación. Taylor estaba a mi izquierda y después de la primera canción, hubo un breve descanso y ella se volvió hacia mí. Me dijo: ‘Vamos a cantar’. Pensé: ‘Por supuesto, suena genial, ¡vamos a hacerlo!’.

Dos notables ausencias: la de Kate y el pequeño Louis

Kate Middleton no pudo asistir debido a su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer, una situación que ha entristecido a muchos. Aunque se espera que recupere parte de su agenda durante el verano, su ausencia fue notable. Por su parte, el pequeño príncipe Louis también estuvo ausente en el concierto, seguramente acompañando a su madre en este momento difícil.