Las lágrimas de Carlos III, la felicidad de Kate Middleton y otras claves del ‘Trooping the colour’

Hace más de 100 días que Kate Middleton se retiró de la vida pública para enfrentarse al cáncer cara a cara. La princesa de Gales cambió su hoja de ruta para estar centrada en su recuperación y, según ha contado ella misma, todavía no está «fuera de peligro». Sin embargo, ha mostrado su cara más amable en el desfile Trooping the colour, luciendo su mejor sonrisa y transmitiendo un mensaje de esperanza. Siguiendo las declaraciones publicadas en su último comunicado, se encuentra en pleno tratamiento, pero tiene fuerza para continuar luchando.

Durante la jornada se ha generado un ambiente que ha emocionado a muchos, incluyendo al rey Carlos III. El monarca también está luchando contra el cáncer y hoy ha recibido el apoyo de su querido pueblo. En más de una ocasión se ha dejado ver con los ojos vidriosos.

Kate Middleton se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este fin de semana por su aparición en Trooping the colour 2024. La sonrisa que ha exhibido en el balcón de palacio de Buckingham ha tranquilizado a sus admiradores. La futura reina consorte de Inglaterra ha estado pendiente de sus hijos en todo momento, de hecho ellos también han llamado la atención por distintos motivos.

En primer lugar hay que destacar la participación del príncipe Luis en este evento. El hijo de Guillermo de Inglaterra se ha dejado llevar por los 400 músicos que estaban ambientando la velada y se ha animado a bailar delante de los cientos de personas que estaban contemplando el desfile. Esta escena ha tenido lugar en Buckingham y cuando Kate se ha dado cuenta no ha podido evitar sonreír. Una vez más ha dado muestra de su sentido del humor.

Los hijos de Kate Middleton están en el centro de la noticia a raíz del desfile Trooping the colour. El príncipe Jorge había participado en algún que otro acto junto a su padre, pero sus hermanos pequeños llevaban alejados del foco desde la pasada Navidad. Luis ha divertido a los espectadores con su baile espontáneo, pero Charlotte no se ha quedado atrás.

La princesa, Chatlotte en el desfile. (Foto: Gtres)

La princesa ha lucido un bonito vestido que recordaba al look que llevaba su madre. También era una pieza bicolor con un lazo en el cuello, elemento característico del traje que ha lucido Kate Middleton. Lo cierto es que la mujer de Guillermo de Inglaterra estaba perfecta. Ha completado su atuendo con una pamela y unos pendientes de oro, perlas y diamantes.

The Royal Family wave to those below who have braved the weather to wish The King a happy birthday.#TroopingTheColour pic.twitter.com/vwqEMlNFKP

— Royal Central (@RoyalCentral) June 15, 2024