Primeras imágenes de la reaparición de Kate Middleton en el desfile ‘Trooping the colour’

Kate Middleton mandó un mensaje de agradecimiento hace una semana para poner en valor el esfuerzo que estaban haciendo las tropas británicas durante los ensayos del desfile Trooping the colour. Lamentablemente ella no pudo participar debido a su problema de salud, pero quiso que todo el mundo supiera que se sentía orgullosa del empeño que estaban poniendo sus compañeros. Siete días después, la futura reina de Inglaterra desveló que iba a reaparecer en el citado evento.

Kate Middleton es Coronel de la Guardia Irlandesa y tiene un gran sentido de la responsabilidad, por eso ha pensado que la mejor opción es participar en Trooping the colour. Este desfile conmemora el cumpleaños del rey Carlos III, con el que la princesa tiene una relación muy cercana. Después de unos meses apartada de la vida pública, la mujer de Guillermo de Inglaterra ha retomado sus funciones institucionales.

Antes de su aparición, Middleton publicó un texto que decía: «Aprecio a todas las tropas. Este año han estado practicando durante meses y dedicando muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables».

Kate Middleton durante su reaparición. (Foto: Gtres)

Hasta ese momento lo que se sabía era que el general James Bucknall iba a ser el encargado de sustituirla, pero después del mensaje que mandó, se empezó a especular con su posible reaparición.

Las imágenes más buscadas de Kate Middleton

El 22 de marzo de 2024 es una fecha marcada en rojo para la monarquía británica. Aquel día Kate Middleton decidió publicar un vídeo anunciando que estaba luchando contra el cáncer. Tiempo antes se había sometido a una operación abdominal en el mismo hospital donde operaron a su suegro, el rey de Inglaterra. Sin embargo, con ella había muchas dudas y nadie terminaba de conocer la realidad, por eso dio un paso adelante.

Kate Middleton, con el príncipe Guillermo y sus hijos. (Foto: Gtres)

Kate, haciendo honor a la valentía que siempre le ha caracterizado, puso nombre a su enfermedad y a partir de ese momento se retiró a un discreto segundo plano. Hoy ha participado en Trooping the colour, un evento muy importante para la Familia Real que ha reunido 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Aunque, como no podía ser de otra forma, una de las grandes protagonistas ha sido la nuera de Carlos III.

Lo cierto es que Middleton ha hecho un esfuerzo para arropar a la Familia Real en este acontecimiento tan importante. Tal y como ha contado ella misma, se encuentra bien, aunque todavía no ha terminado su recuperación.

Tiene ganas de retomar su agenda, por eso afirma: «Estoy deseando asistir al desfile de cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro».

El estilo impecable de Kate Midleton

Kate Middleton ya ha participado muchas veces en Trooping the colour y siempre ha acaparado todas las miradas gracias a su estilismo. Es una de las mujeres más elegantes de Europa y como no podía ser de otra forma su reaparición no ha dejado a nadie indiferente. En parte ha tenido mucho que ver el look que ha escogido para reencontrarse con su querido pueblo.

Kate Middleton, con el príncipe Guillermo y sus hijos. (Foto: Gtres)

No era una reaparición cualquiera. No reaparecía simplemente en Inglaterra, lo hacía de forma internacional porque medios de diversos países estaban atentos a este momento. La princesa ha elegido un conjunto blanco muy elegante que ha acompañado con un tocado del mimo tono. Para completar el look ha usado un maquillaje sencillo, un moño bajo y unos pendientes en oro con siete perlas combinadas con diamantes. Kate Middleton lució esta pieza, firmada por Cassandra Goad, por primera vez en julio de 2023.

La primera imagen de la familia ha sido captada cuando entraban a Buckingham en coche, sobre las 10:00, hora británica. El príncipe George llegaba sentado entre los príncipes de Gales y los dos pequeños, Charlotte y Louis, en frente.