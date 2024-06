El mensaje de la princesa Kate Middleton en su enfermedad que abre la puerta a una futura reaparición

El 22 de marzo de 2024 es una fecha marcada en rojo para la Familia Real británica. Fue cuando Kate Middleton decidió compartir su enfermedad con el pueblo, un gesto que fue recogido por periodistas de todo el mundo. La princesa se retiró de la vida pública desde desde ese momento, pero este fin de semana ha mandado un mensaje que deja abierta la puerta a una posible reaparición en el desfile Trooping the Colour.

Es uno de los eventos más importantes para la Corona británica. Tendrá de lugar en los próximos días y ya han comenzado los preparativos. Como era de esperar, Kate Middleton no se ha dejado ver por allí, por eso ha publicado una emotiva carta para felicitar al Ejército y a todos los que hacen posible este acto. Hay que recordar que la mujer del príncipe Guillermo es Coronel de la Guardia Irlandesa, de ahí que el foco esté puesto en ella.

Edición 2023 del desfile Trooping the Colour. (Foto: Gtres)

Después de muchas teorías, el Palacio de Kensington aseguró que la futura reina consorte no iba a participar de forma activa en Trooping the Colour, pero sus últimas palabras invitan a pensar muchas cosas. Está confirmado que no tendrá un papel destacado, aunque diversas fuentes aseguran que podría hacer una breve aparición en el balcón de Buckingham.

Kate Middleton no quiere sentirse presionada

Kate Middleton ha bloqueado su agenda y tiene claras sus prioridades: no quiere sentirse presionada por los medios ni por el pueblo. Lo primero que quiere es recuperarse, después retomará sus compromisos institucionales. No obstante, hay eventos que son más especiales que otros, por eso no se descarta que vuelva a hacer un guiño al Ejército.

De momento ha enviado una carta lamentando su ausencia en los desfiles y disculpándose por no poder estar presente durante los preparativos. «Aprecio a todas las tropas. Este año han estado practicando durante meses y dedicando muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables», ha escrito.

Kate Middleton, durante un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Lo que se conoce de forma oficial es que el general James Bucknall ocupará el puesto de la princesa, pero Daily Mail insiste en que no habría que descartar al 100% una breve aparición de Kate. Se respalda en una información publicada por New York Post, medio que defiende que Middleton solo tiene una condición para reaparecer: sentirse libre de poder hacerlo cuando considere oportuno.

«Ella no se presiona a sí misma para hacer nada ni ver a nadie porque los plazos en una situación como esta pueden hacer que la recuperación sea mucho más estresante. A ella realmente no le importa lo que piensen los demás», explica una fuente en el citado diario.

Las sentidas palabras de Kate Middleton

Kate Middleton, en un acto en Nottingham. (Foto: Gtres)

La mujer del príncipe Guillermo se ha puesto en contacto con las tropas británicas y sus palabras han dado la vuelta a Europa, incluso han sido recogidas por periodistas alemanes.

«Quería escribirles para hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento antes de la Revisión del Coronel y de Trooping the Colour», dice en su carta. Y añade: «Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la Revisión del Coronel de este año».