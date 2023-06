Parece que no está saliendo todo redondo como Meghan Markle pensaba cuando decidió, junto al príncipe Enrique, desvincularse de la Corona. Sus planes lejos de Buckingham eran un sueño para ambos, formar una familia alejada del foco mediático y comenzar una nueva etapa en la que buscarse la vida sin títulos reales era su prioridad. Sin embargo, las últimas imágenes de la duquesa de Sussex indican todo lo contrario.

Tal y como ha mostrado Daily Mail, la mujer del príncipe ha reaparecido abatida, sombría y en completa soledad después de que se haya anunciado su último varapalo profesional. La duquesa ha sido fotografiada cerca de su casa en Montecito, con un look muy casual y un rostro que no denotaba precisamente felicidad. Una actitud que podría estar relacionada con la cancelación de su podcast, Archetypes, que no ha sido renovado por una segunda temporada. Se desconoce cuál ha sido el motivo de esta desvinculación con Spotify, aunque mucho se ha especulado con que la pareja podría no haber cumplido la productividad acordada. Sea como fuere, lo que está claro es que este revés inesperado supondrá la pérdida de 18 millones de libras esterlinas para los duques de Sussex, que ya no viven del dinero de la Corona británica.

La soledad acompañada de malas noticias para Meghan llega en un momento clave para la Familia Real. Como manda la tradición, el Rey Carlos ha celebrado hoy su primer Trooping the Colour como Jefe de Estado de la Nación. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino a caballo, recuperando esta costumbre que no se veía desde 1986, cuando Isabel II optó por hacer el desfile el carruaje. En su debut como soberano, Carlos III ha estado arropado por (casi) toda su familia: la reina Camila, los príncipes de Gales y sus hijos, los duques de Edimburgo y la princesa Ana junto a Timothy Laurance. Es decir, han participado únicamente los miembros de la Familia Real con funciones oficiales, por lo que las ausencias más sonadas han sido las del príncipe Enrique y Meghan Markle.

La última vez que el hijo de Lady Di se dejó ver junto a su familia fue en la coronación de su padre, donde acudió completamente solo. Por su parte, la actriz prefirió quedarse al cuidado de sus hijos, desplantando a la Corona y dejando claro que su mala sintonía sigue presente. Algo que se ha podido apreciar de nuevo en la celebración del Trooping the Colour, siendo la primera vez en la historia que falta Enrique.

Y es que, este día no solo es muy especial para Carlos III, sino también para la monarquía británica, porque ha supuesto la primera celebración sin Isabel II, que protagonizó el año pasado su último saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham.