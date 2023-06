Desde el momento en el que el príncipe Harry y su mujer, Meghan Markle decidieron desvincularse de la corona británica, sus negocios más allá de palacio no han cesado. Desde proyectos literarios como Spare, las memorias del hijo del rey Carlos III, hasta la serie de Netflix titulada con sus propios nombres. Sin olvidarnos de su participación en el mundo de los podcast de la mano de Archetypes, el cual era conducido por la actriz. No obstante, no todo es color de rosa y es que, tal y como ha trascendido, este último proyecto no será renovado por una segunda temporada. Así lo ha anunciado oficialmente la propia compañía de los Sussex, Archewell Audio, donde publicaban un comunicado que explicaba que habían decidido por mutuo acuerdo «separarse de Spotify», aunque reconocía que se sienten muy orgullosos del trabajo que han realizado hasta ahora en conjunto.

Este comunicado sella el fin del podcast producido por los duques de Sussex pese a los rumores que circulaban hace unos meses de renovar para una segunda entrega de capítulos. Su contenido se centraba en hablar sin tapujos sobre las «etiquetas que intentan frenar a las mujeres» contando con la presencia de rostros conocidos como Serena Williams, Mariah Carey o Trevor Noah, quienes aportaban su humilde opinión al respecto junto a Meghan Markle. Su andadura comenzó en agosto de 2022 y llegó a ganar el premio al mejor podcast en el People’s Choice Award de Los Ángeles el pasado mes de diciembre.

De acuerdo a lo publicado por The Sun, la cancelación de este podcast podría suponer a la pareja perder 18 millones de libras esterlinas, cifra que acordaron con Spotify cuando firmaron el contrato de este proyecto en 2020. Pese a este gran varapalo económico, la agencia de talentos que contrató recientmente a Meghan, WME, informó de que la estadounidense «continúa desarrollando más contenido para la audiencia de Archetypes desde otra plataforma», por lo que, aunque haya roto su acuerdo con Spotify, es probable que consiga un nuevo contrato desde otra empresa.

Por ahora, se desconoce oficialmente cual habría sido el motivo de esta ruptura de contrato, pero, según fuentes cercanas a la plataforma y consultadas por Wall Street Journal, la pareja no habría cumplido con la productividad acordada para recibir el pago completo de la cifra señalada. Cabe destacar que esta noticia llega a la par del despido del 2% de la plantilla de trabajo de Spotify. La firma sueca de producción musical anunció que cometerá una oleada de despidos que terminará con el contrato de 200 empleados, algo que podría explicar, en cierta parte, los problemas a los que se habría tenido que enfrentar a la hora de rentabilizar algunos podcasts.

La decisión de no renovar Archetypes se produce tan solo unos días después de que The Sun revelara que Harry y Meghan habrían optado por no producir más programas de Netflix ni publicar ningún tipo de libro que abarque temas sobre su experiencia dentro de la realeza. Un amigo del matrimonio confirmó al medio citado que, por ahora «han tenido suficiente de estar en el centro de atención».