Carlos III afronta este próximo lunes su primer Día de la Jarretera como monarca, después de la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre. Se trata de una de las citas más importantes para los Windsor, aunque no es la primera vez que el nuevo monarca preside la jornada. Ya el pasado año, la Reina Isabel se ausentó del desfile a las puertas de la Capilla de San Jorge, en una ceremonia en la que Camila Parker Bowles fue investida Dama de la Orden. No obstante, la Reina Isabel sí que le permitió estar presente en la ceremonia privada, algo que ahora no va a ocurrir.

Hace unos días, el Palacio de Buckingham hizo públicos algunos detalles de la ceremonia, que tendrá lugar apenas dos días después de lo que se conoce como Trooping the Colour, la celebración oficial del cumpleaños del soberano. Según parece, el monarca no está dispuesto a que su hermano más polémico, el duque de York, participe en la jornada, a pesar de que al príncipe Andrés no se le ha retirado el honor de ser miembro de la Jarretera. Es más, en la coronación de Carlos III en la Abadía de Westminster se le permitió lucir la vestimenta de la orden.

No obstante, tal como ha trascendido, el rey Carlos no quiere que una jornada tan importante a nivel oficial se vea condicionada por la presencia del príncipe Andrés que, además, está en el punto de mira por las recientes polémicas en torno a su resistencia a abandonar el Royal Lodge. De esta manera y, por segundo año consecutivo, el duque de York no participará en la procesión que precede a la reunión de la orden en Windsor, fundada en el siglo XIV por Eduardo III, inspirado en las leyendas artúricas.

La decisión del rey Carlos III de apartar definitivamente a su hermano de todo lo que tenga que ver con la Orden de la Jarretera -sin expulsarlo de manera oficial, al menos por ahora-, sienta un claro precedente de cara al futuro y va en consonancia con la política del monarca, de proteger al máximo la imagen de la institución y evitar los escándalos. Una actitud lógica que, sin embargo, no es óbice para que, de puertas para dentro, en el ámbito privado, Carlos siga prestando apoyo a Andrés. Al fin y al cabo, a pesar de las polémicas, sigue siendo su hermano.

La Orden de la Jarretera es la orden de caballería más importante y antigua del Reino Unido, fundada en 1348 por el rey Eduardo III. Está considerada el pináculo en el sistema de honores británico. La admisión a la orden es muy limitada, aunque el monarca y el príncipe de Gales son siempre miembros, junto con veinticuatro varones o mujeres. En la actualidad, forman parte de ella algunos rostros destacados de la realeza fuera del entorno de los Windsor, como el Rey Felipe, la reina Margarita, Guillermo de Holanda o su madre, la princesa Beatriz.