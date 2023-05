Carlos III ‘desaloja’ a Angela Kelly, mano derecha de la Reina Isabel

Angela Kelly ha dicho adiós a una de las etapas más importantes de su vida. La que fuera modista y mano derecha de la Reina Isabel ha abandonado la casa en la que residía en la zona de Windsor, donde se había instalado por decisión de la monarca hace algunos años para poder estar más cerca de ella. Un ‘desalojo’ que llega por orden del nuevo Rey, Carlos III.

La asistente ha sido captada por los fotógrafos mientras ultimaba los detalles de su traslado, algo compungida, al ver sus pertenencias cargadas en una camioneta. Angela Kelly ha sido durante un cuarto de siglo, una de las personas más cercanas a la Reina Isabel y, de hecho, nadie esperaba que tuviera que abandonar la casa que la monarca puso a su disposición en estos momentos. La relación entre la difunta soberana y Angela Kelly era tan estrecha que no solo le permitió escribir dos libros en los que contaba detalles de su experiencia como asistente personal de la monarca sino que, además, incluso era la responsable de ponerse sus zapatos antes de que la Reina Isabel los estrenase, para que a ella no le hicieran rozaduras por estar nuevos.

Sin embargo, según algunas fuentes, varios miembros de la Familia Real sentían celos del vínculo tan estrecho que se había creado entre la Reina y su asistente personal y parece que este podría haber sido el motivo por el cual la modista ha tenido que dejar la casa en la que residía. De hecho, la Reina Isabel quería que Angela Kelly pudiera permanecer tranquila en la propiedad hasta su muerte.

El año pasado, el tabloide Daily Mail reveló que días después de la muerte de la monarca, se cambiaron varias de las cerraduras de algunas de las casas de la zona de Windsor, para que solo el personal autorizado pudiera acceder. En ese momento, Angela Kelly perdió el acceso a varias áreas, pero mantuvo su casa. Sin embargo, ahora, más de ocho meses después, la modista tiene que despedirse de su casa.

Aunque ha sido una decisión del monarca, Carlos III no ha dejado sin casa a la que fuera mano derecha de su madre. A pesar de que Angela Kelly se ha trasladado a regañadientes, el nuevo Rey ha puesto a disposición de la modista una propiedad en el Peak District, para cumplir con los deseos de su madre. Esta casa podrá ser utilizada por Angela Kelly hasta el final de sus días y después volverá al patrimonio de la Corona. Pese a que la relación de Carlos con Angela Kelly nunca fue estrecha, no quiere desafiar los deseos de su madre y no tiene la intención de desamparar a su mano derecha.

No obstante, según apuntan varias fuentes, se ha pedido a Kelly que no hable más de su amistad con la monarca, a pesar de que se cree que ella misma le pidió autorización a Isabel II antes de morir para un nuevo libro, que esperaba que le sirviera como una especie de ‘pensión’ para el final de sus días. Habrá que esperar a ver qué ocurre finalmente.