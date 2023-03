La mano derecha de la Reina Isabel, al borde del desahucio

Angela Kelly ha sido una de las personas más cercanas a la Reina Isabel a lo largo de su vida. Durante más de dos décadas, Kelly ejerció como modista de la monarca, pero también como su confidente. De hecho, es una de las pocas personas a las que la madre del rey Carlos III permitió publicar un libro en el que revelaba detalles hasta ahora desconocidos de su armario y de la organización de su rutina.

Hasta no hace mucho, se había comentado que Angela Kelly contaba con una propiedad en la zona de Windsor, muy cerca del Castillo, desde donde tenía acceso directo a la soberana siempre que esta la necesitase. Una casa en la que en principio podría quedarse hasta el final de sus días. Sin embargo, tal como publica un tabloide británico, la modista podría tener que abandonarlo.

A sus 65 años, la confidente de la Reina Isabel podría convertirse en una nueva ‘víctima’ de las modificaciones en las propiedades que está llevando a cabo el rey Carlos y que tiene el mejor ejemplo en Frogmore Cottage, la casa que hasta ahora mantenían los duques de Sussex en la misma zona.

Fuentes cercanas a la modista han revelado al diario británico que se le ha pedido a Angela Kelly que desaloje la modesta casa adosada en la que ha residido en los últimos años en Windsor. Un movimiento que ha llamado especialmente la atención, dado que, además, Angela Kelly ha sido recientemente reconocida por el rey Carlos por su servicio a la Corona. El monarca ha concedido el reconocimiento de Comandante de la Real Orden Victoriana, en lugar de Dama Comandante como se podría haber esperado debido a su papel en los últimos años.

Tal como revelan las mismas fuentes, a Angela Kelly esta decisión le ha pillado de improviso, ya que en Windsor se encuentra cómoda, sobre todo, porque es una casita pequeña y en un lugar cercano a la universidad en la que estudia su nieto. Sin embargo, todo apunta a que pronto tendrá que marcharse de la propiedad.

Un movimiento que, según parece, obedece a la nueva política de austeridad del rey Carlos III, que es muy diferente a la de su madre. El nuevo monarca no quiere estar proporcionando viviendas a trabajadores si no es estrictamente necesario y, mucho menos, si se trata de personal que ya no trabaja para la Corona, como es el caso de Angela Kelly.

A esto hay que añadir que, según apuntan algunas fuentes, Angela Kelly ha tenido algunos desencuentros con royals senior, en especial, con el duque de Sussex, cuando se filtró la presunta pelea entre la modista y Meghan Markle por la elección de una tiara.

Angela Kelly comenzó a trabajar para la Reina Isabel cuando conoció a la monarca en un viaje a Berlín, donde ella ejercía como ama de llaves del embajador británico. Kelly le comentó a la soberana que quería regresar al Reino Unido y entonces le ofrecieron un trabajo en Palacio, donde empezó a trabajar en el año 2002.