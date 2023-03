La última aliada entre los Windsor del príncipe Enrique y Meghan Markle

Los duques de Sussex están más solos que nunca, al menos, en lo que respecta a su relación con los Windsor. A pesar de que el príncipe Enrique y Meghan Markle han conseguido que sus hijos sean reconocidos como príncipes -sin que ello en realidad suponga ningún cambio relevante en su estatus-, todavía está en el aire su asistencia a la Coronación del rey Carlos el próximo mes de mayo.

Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que los Sussex habían recibido una invitación a la misma, pero no revelaron si Enrique y Meghan habían tomado ya una decisión sobre este tema. De hecho, las últimas informaciones apuntan a que el duque de Sussex habría hecho una serie de peticiones a su padre de cara a este acontecimiento, para así confirmar su asistencia. Peticiones que pasan por garantizar el alojamiento en Frogmore Cottage -que permite además que la familia tenga una seguridad que de otra manera no tendría-, entre otras cuestiones relativas al papel de los hijos de la pareja en las celebraciones o al propio rol de los Sussex en este evento. Por ahora, desde el Palacio de Buckingham no se han pronunciado, pero todo apunta a que aún se tardará en saber si la pareja asiste o no a este evento histórico.

A pesar de que el propio Enrique ha dicho en alguna ocasión que le gustaría poder reconciliarse con su familia, lo cierto es que sus acciones no han tendido puentes con los Windsor, sino más bien todo lo contrario. Más allá de los duros comentarios de su autobiografía, las declaraciones que ha ido haciendo después no han ayudado en esta tarea, pese a que él insiste en que le gustaría recuperar a su padre y a su hermano. Una actitud que muchos han visto como contradictoria, hipócrita para otros, o fruto de una personalidad inestable y que no llega a encontrar su lugar.

Sea cual sea la realidad de la situación -ya que solo conocemos una versión y nunca vamos a conocer de manera directa la otra-, lo cierto es que el príncipe Enrique está muy solo, al menos de cara a su familia paterna. Se sabe que tiene cierto contacto con parte de la familia de su madre, especialmente con sus tías, pero los vínculos con los Windsor están muy deteriorados.

Sin embargo, a Enrique y a Meghan les queda, al menos, una sólida aliada. Se trata de Eugenia de York. Los duques de Sussex siempre han tenido buena relación con las hijas del príncipe Andrés -al margen de las polémicas que han rodeado al hijo preferido de la Reina Isabel-, pero quizás ha sido más estrecha con Eugenia y su marido. Un detalle curioso porque es Beatriz la que tiene la misma edad que Enrique, mientras que Eugenia es dos años menor que el duque de Sussex.

La Princesa acaba de cumplir 33 años y se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. A pesar de que su padre está pasando por una etapa cuanto menos complicada, con todos los cambios que ha supuesto la llegada al trono del rey Carlos y el final de la protección hacia el duque de York por parte de la Reina Isabel, Eugenia disfruta de un momento tranquilo. A punto de ser madre por segunda vez junto a Jack Brooksbank, la Princesa mantiene un perfil discreto, alejado de polémicas y contratiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

A diferencia de otros miembros de la Familia Windsor, ella ha sido uno de los mejores apoyos para Enrique y Meghan, incluso en su peor etapa. De hecho, se han llegado a filtrar imágenes de ambos primos en una de las recientes ediciones de la Superbowl en Estados Unidos, que confirman la buena sintonía entre Enrique y Eugenia. Más aún, la Princesa y su marido estuvieron un tiempo instalados en Frogmore Cottage, por cesión de los Sussex y ella es la única que ha aparecido en la reciente docuserie que la pareja ha grabado para Netflix. Sin duda, no se trata de una casualidad, sino un claro indicio de que la hija menor del duque de York es la aliada que Enrique nunca ha perdido entre las filas de los Windsor, al menos por ahora.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial, algunas fuentes apuntan a que la Princesa y su marido podrían estar pensando en dar un paso al frente y seguir la estela de los Sussex, lo que supondría instalarse en Estados Unidos. Una nueva ‘escisión’ entre las filas de la Familia Real, mucho menos dramática que el Megixt -ya que Eugenia no es una ‘working royal’-, pero que, sin duda, sería un soplo de aliento para Enrique y Meghan, cuyo nexo con Reino Unido pasa por la hija del duque de York.