A pocas semanas de la Coronación del rey Carlos de Inglaterra, la expectación sobre la presencia o ausencia de los duques de Sussex va en aumento. Por ahora, la pareja no ha confirmado si acudirá a esta cita histórica, aunque sí que se ha revelado que ha recibido la invitación por parte del Palacio de Buckingham. Sin embargo, parece que, tal como ha trascendido, el príncipe Enrique ha expuesto a su padre una serie de peticiones para estar presente en su Coronación.

Según se ha revelado, los duques de Sussex no han descartado acudir al evento, pero tienen unas exigencias muy claras para asistir que, de no satisfacerse, podrían determinar su ausencia. Unas peticiones que tienen que ver, fundamentalmente, con temas de alojamiento, seguridad y con el papel de sus hijos, que ahora ya llevan el título de príncipes, como nietos del monarca.

En este momento, las relaciones entre la pareja y ‘La Firma’ atraviesan una etapa muy delicada, por lo que no hay ninguna garantía de que se alcance un acuerdo que pueda propiciar que los duques de Sussex estén presentes en la Coronación de Carlos III el próximo mes de mayo, en una fecha que, por cierto, coincide con el cumpleaños del hijo mayor de la pareja, el ya príncipe Archie Harrison. De hecho, algunas fuentes apuntan a que los hijos de los duques de Sussex no habrían sido invitados a la celebración, por lo que se produciría un importante conflicto. Al parecer, la decisión estaría motivada porque son muy pequeños, pero lo cierto es que el hijo menor de los príncipes de Gales, el príncipe Luis, tiene apenas un año más que Archie, y él sí estará en la Coronación. Eso sí, no hay que olvidar que Luis es hijo del heredero, y esto cambia las cosas.

Una fuente cercana a la pareja ha asegurado a una conocida revista británica que, precisamente ha sido el tema de los hijos de los Sussex la principal fuente de conflicto, sobre todo, en lo que respecta al príncipe Archie, que para esa fecha ya tendrá la misma edad que el rey Carlos cuando asistió a la Coronación de la Reina Isabel. De hecho, la historiadora y experta en Casa Real Tessa Dunlop ha asegurado que sería un tanto extraño que, al menos Archie no haya sido invitado. Por ahora no hay confirmación oficial sobre este tema.

Si los hijos de los Sussex hubieran sido descartados, cabe la posibilidad de que Enrique acuda solo al evento, y que Meghan permanezca en California, aunque no deja de ser una fecha señalada para la familia, a nivel personal, por el cumpleaños del hijo mayor de la pareja. No obstante, fuentes cercanas al matrimonio han dicho que los dos quieren acudir, es más, su deseo es celebrar el cumpleaños de Archie en Reino Unido, para dar mayor legitimidad a su hijo mayor. De hecho, parece que una de las peticiones de la pareja es que dentro de las celebraciones de la Coronación, se incluya durante la jornada algún tipo de reconocimiento al príncipe Archie, para que su cumpleaños no quede eclipsado del todo.

Más allá de esto, Enrique ha pedido tener un cara a cara con su padre y si esto no se produce, no va a acudir a la Coronación: «ha sido muy claro y su posición no ha vacilado; no va a venir si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino y el funeral de la Reina Isabel», ha asegurado una fuente cercana al tabloide The Mirror, que ha confirmado que el Príncipe no ha perdido su deseo de reconciliarse, a pesar de todo.

Entre las peticiones de Enrique y Meghan está, además, poder ocupar un lugar destacado dentro de las celebraciones, esto es, tanto en la procesión posterior a la Coronación, como en el saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham. Algo que, hasta ahora, se había descartado, como ya ocurrió en las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina Isabel. Será complicado que la pareja llegue a un acuerdo en este sentido con el Rey, que también ha rechazado cualquier petición del príncipe Andrés.

La única de las peticiones que quizás sí pueda ser atendida es la de pernoctar en Frogmore Cottage durante las celebraciones, no tanto por un tema sentimental -que también- pero, sobre todo, porque la casa se encuentra en el recinto de Windsor y, por tanto, estando allí queda garantizada la protección de la familia a pesar de que los Sussex no cuentan con escolta oficial.