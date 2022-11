El próximo mes de mayo, siete meses después de la muerte de la Reina Isabel, tendrá lugar la Coronación de Carlos III. Más de setenta años después de que su madre fuera coronada en la Abadía de Westminster, su heredero e hijo mayor pasará por el mismo proceso el 6 de mayo de 2023, en una ceremonia mucho más discreta que la de su madre.

Por el momento, no son muchos los detalles que han trascendido de este importante acontecimiento, aunque sí se sabe que se celebrará en el mismo entorno que la coronación de la Reina Isabel, la Abadía de Westminster, que, en su momento, fue uno de los acontecimientos más importantes del pasado siglo. No hay que olvidar que, además, fue la primera Coronación íntegramente televisada, con lo que esto suponía para la época.

Hace apenas unos días, el nuevo Primer Ministro, Rishi Sunak, ha anunciado que, con motivo de la coronación del Rey, se va a proclamar un día festivo adicional. La Coronación del monarca tendrá lugar el sábado 6 de mayo de 2023, fecha que coincide, por cierto, con el cumpleaños de Archie Harrison. El hijo mayor de los duques de Sussex cumple el mismo día cuatro años. Curiosamente, con este movimiento por parte del Gobierno, Archie Harrison, que apenas ha pisado a lo largo de su corta vida territorio inglés, vuelve a convertirse, de manera indirecta, en protagonista de uno de los días más importantes de la historia del Reino Unido.

Tal como ha anunciado Rishi Sunak: “La Coronación de un nuevo monarca es un momento único para nuestro país. En reconocimiento a esta ocasión histórica, me complace anunciar un festivo adicional para todo el Reino Unido el próximo año. Espero ver a la gente unirse para celebrar y rendir homenaje al Rey Carlos III participando en eventos locales y nacionales en todo el país en su honor”, aseguraba el Primer Ministro en un comunicado.

Si bien la Coronación del Rey Carlos tiene por objetivo mirar hacia el futuro, no quiere perder de vista el pasado. A tal efecto, desde el Palacio de Buckingham ya han confirmado que combinará tradición y modernidad. Se sabe que el Arzobispo de Canterbury será el encargado de oficiarla, pero que será mucho menos multitudinaria que la de Isabel II. Eso sí, la gran incógnita, por el momento, sigue siendo el papel que los duques de Sussex podrían tener en esta jornada y si, para el momento, sus hijos llevarán o no, el título de príncipes. Una cuestión que depende únicamente del monarca, que todavía no se ha pronunciado sobre nada que tenga que ver con su hijo menor, más allá de desearle todo lo mejor tanto a él como a su esposa en su vida lejos del Reino Unido.