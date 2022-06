Harry, furioso por el Jubileo mientras Guillermo arrasa en las redes

Nuevo frente abierto entre el príncipe Harry y su hermano, el duque de Cambridge. A pesar del regreso puntual de los duques de Sussex al Reino Unido la pasada semana para las celebraciones con motivo del Jubileo de Platino de la Reina Isabel, apenas han trascendido detalles del reencuentro del príncipe Harry y su esposa con el resto de miembros de la Familia Real. A los duques de Sussex se les ha visto muy poco en Londres, solo de manera extraoficial en el Trooping the Colour y con otros miembros de la familia en la Catedral de San Pablo.

Sin embargo, parece que su estancia en el Reino Unido no ha sido tan agradable como en un principio cabía esperar. Según ha declarado la especialista Angela Levin, Harry está muy descontento por el trato que ha recibido estos días, en los que, incluso, se abucheó a la pareja en público.

Tal como declara la experta -autora de una biografía sobre el príncipe Harry-, el duque de Sussex se mostró muy enfadado en el servicio religioso: “Lo que realmente me llamó la atención ese día fue la ira de Harry: muestra sus emociones en su rostro y se veía absolutamente furioso. Quizás podría haber estado sintiendo muchas cosas, no sé si tuvo una ola de sentimiento por lo que había renunciado. Es autodestructivo y podría arrepentirse de lo que ha perdido, tal vez estaba recordando malos recuerdos y estaba deseando no haber venido en absoluto”, ha asegurado la experta, que apunta a la posibilidad de que el duque de Sussex eche de menos su pasado como parte de ‘La Firma’. De hecho, algunas fuentes mantienen que el Príncipe ya se ha planteado varias veces su decisión de dar un paso atrás.

Es más, según se ha revelado, la pareja tenía intención de que les acompañara un fotógrafo para inmortalizar el encuentro entre la Reina Isabel y su hija menor, Lilibet Diana, pero desde Buckingham, dijeron que no era posible. Por eso, solo ha trascendido una fotografía de la pequeña, en los jardines de Frogmore Cottage, donde se celebró la fiesta del primer cumpleaños de Lilibet, a la que faltaron, por ejemplo, los duques de Cambridge y sus hijos mayores.

Hasta donde ha trascendido, la pareja solo estuvo con la Reina, mientras que no pudo compartir tiempo con el duque de Cambridge y su familia. Es más, parece que el príncipe Guillermo ni siquiera ha conocido a Lilibet, lo que apunta a que la relación entre ambos sigue siendo muy tensa.

Los duques de Sussex apenas pasaron unos días en Londres y regresaron el mismo domingo a California, donde han establecido su residencia oficial. Y mientras la popularidad de la pareja sigue decayendo, no así la de los duques de Cambridge.

El hijo menor de la pareja, el príncipe Louis, se convirtió en la gran estrella de las celebraciones del Jubileo, hasta el punto de que su simpatía y espontaneidad ha acaparado muchas portadas. Pero más allá de esto, también el príncipe Guillermo se ha vuelto todo un fenómeno viral estos días, después de que acudiera a repartir periódicos por las calles de una manera completamente improvisada. Un gesto que acerca aún más la Corona a los británicos, muchos de los cuales ven en él al futuro rey.