La Familia Real Británica está de enhorabuena. Este mismo martes, la princesa Eugenia de York anunciaba que está esperando su segundo hijo. Lo hacía, como suele ser habitual en ella, con un post en su perfil oficial en Instagram, en el que aparece la hija menor del príncipe Andrés en un entorno campestre y con su hijo mayor, August Brooksbank, dándole un beso en la barriguita: «Estamos muy ilusionados de anunciar que este verano habrá un nuevo miembro en nuestra familia», escribía la sobrina del Rey Carlos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Princess Eugenie (@princesseugenie)

Sin duda, una feliz noticia para los Windsor en un momento ‘complicado’ para la Corona, tras las últimas acusaciones del príncipe Enrique en su autobiografía, Spare, donde hace llamativas revelaciones sobre su etapa como miembro de ‘La Firma’. Un texto que, a día de hoy, ha batido ya numerosos récords y que ha abierto una brecha para muchos insalvable entre el hijo menor del Rey Carlos y el resto de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

A pocos meses de que tenga lugar la Coronación del monarca, son todavía muchas las dudas que se plantean en torno a la presencia del príncipe Enrique. En una reciente entrevista, el propio duque de Sussex aseguró que no sabía, ya que “podían pasar muchas cosas hasta entonces”. Lo que sí está claro es que el Rey no quiere cerrarle la puerta a su hijo menor, al menos, no del todo. El duque de Sussex ha sido invitado a la Coronación, que coincide, además, con el cumpleaños de su hijo mayor, Archie, pero no tendrá ningún papel relevante. Es más, el Rey ha roto con parte de la tradición y ha modificado parte del guion de este tipo de ceremonias, y se ha anunciado que prescindirá del juramento y homenaje de los duques reales, lo que deja fuera tanto a Enrique como al príncipe Andrés. Una maniobra que responde a una modernización de la ceremonia, pero que también es una manera de evitar mayores polémicas.

Al margen de lo que tenga que ver con la Coronación, lo cierto es que el bebé de la princesa Eugenia podría ejercer un papel fundamental en un acercamiento entre Enrique y Meghan y el resto de la familia. No es ningún secreto que los duques de Sussex mantienen una relación muy especial con la hija menor del príncipe Andrés y su marido, algo de lo que han dado muestras en numerosas ocasiones. En su reciente docuserie, revelaron que Eugenia y Jack fueron de los primeros en conocer a Meghan, además, los Sussex cedieron por un tiempo a su prima su casa de Frogmore Cottage y Eugenia y Jack han sido los únicos -que se sepa-, que han viajado a California a ver a Enrique.

Así las cosas, el segundo bebé de la Princesa se presenta como una oportunidad única para destensar la cuerda entre los duques de Sussex y el resto de la familia. Un nacimiento que puede servir para acercar posturas tras una etapa marcada por la tensión. ¿Veremos una reconciliación escenificada gracias a ello?. El tiempo dirá.