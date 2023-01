Algo más de tres meses antes de su celebración, el Palacio de Buckingham por fin ha desvelado el programa previsto para la Coronación del Rey Carlos III. Será el próximo 6 de mayo cuando tenga lugar este importante hito para la monarquía británica, la primera Coronación de un monarca británico en más de setenta años. Una Coronación que, sin duda, será muy diferente a la de su madre, la Reina Isabel, en el año 1953 y que fue uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX.

Desde que el pasado mes de septiembre la Reina Isabel falleciera, han sido muchas las especulaciones en torno a cómo sería la Coronación del Rey Carlos. A pesar de que en los últimos meses se han ido filtrando algunos detalles, no ha sido hasta ahora cuando se ha dado a conocer el programa oficial de este importante evento. Tal como ha anunciado el Palacio de Buckingham, se espera una celebración «histórica, festiva y de convivencia». Se ha hecho especial hincapié en la idea de que la Coronación del monarca supondrá una oportunidad única para que la gente se reúna, esto es, para ofrecer una visión del monarca como ‘Rey del pueblo’. Algo que, irremediablemente, ha hecho a muchos pensar en Diana de Gales, a la que se conocía como ‘Princesa del pueblo’.

Tres días de celebración que comenzarán el 6 de mayo, fecha que, por cierto, coincide con el cumpleaños del hijo mayor del príncipe Enrique, Archie Harrison. En dicha jornada tendrá lugar la Coronación propiamente dicha, con la Procesión del Rey, en la que Carlos III y Camila viajarán desde el Palacio de Buckingham hasta la Abadía de Westminster en la Gold State Coach. Además del monarca y su esposa, en este desfile también participarán los príncipes de Gales con sus hijos, así como los condes de Wessex y, probablemente, la princesa Ana. No se sabe todavía si formarán parte de este cortejo los duques de Sussex y sus hijos o si el Rey permitirá al príncipe Andrés ocupar un lugar en la procesión.

La ceremonia de Coronación va a ser más sencilla y moderna que la de su madre. El monarca no va a vestir los tradicionales calzones y medias, sino que apostará por uniforme militar. El acto tendrá una duración aproximada de entre una hora y media y dos horas, más corta que la de la Reina Isabel, que se alargó hasta las tres horas. Junto al Rey Carlos también será coronada su esposa. Se espera la asistencia de hasta 2000 invitados, entre los que no faltarán representantes de diferentes casas reales. Desde allí, la Familia Real saludará desde el balcón. Una imagen en la que no veremos a los duques de Sussex, ni tampoco al príncipe Andrés.

El 7 de mayo se celebrará un gran concierto en el castillo de Windsor , con «iconos de la música internacional y estrellas contemporáneas». También habrá una orquesta en directo y un espectáculo de luces y bailarines. Aunque aún no se han comunicado los nombres de los artistas, sí se sabe que una de las actuaciones más esperadas de la noche será The Coronation Choir, un coro compuesto por refugiados, personas con discapacidad auditiva, activistas de la comunidad LGTBI y sanitarios británicos y que todo el concierto será retransmitido por la BBC.

Este mismo domingo, los ciudadanos de todo Reino Unido también están invitados al Gran Almuerzo de Coronación, una comida a nivel nacional para estrechar lazos entre los británicos, con el objetivo de impulsar el sentimiento de comunidad. Una iniciativa que se llevará a cabo gracias al trabajo de coordinación del equipo de Almuerzo Eden Project, una asociación solidaria de la que la Reina Consorte es madrina desde 2013.

Ya el lunes terminarán los festejos con un importante evento para fomentar el voluntariado. Se trata de The Big Help Out, una iniciativa con la que se pretende difundir la labor fundamental de voluntariado que realizan las sociedades benéficas en todo el país y animar a la gente a unirse a ellos.