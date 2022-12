Sale a la luz por qué Kitty Spencer rechazó la tiara de Diana de Gales

Cuando en el verano de 2021 Kitty Spencer contrajo matrimonio con el magnate Michael Lewis, fueron muchos los que esperaban haber visto a la sobrina de Diana de Gales ‘coronada’ con la diadema familiar, la tiara Spencer. La misma pieza que la Princesa llevó en su boda con el entonces príncipe Carlos y que tantas veces lució a lo largo de los años.

Sin embargo, no fue así. Kitty Spencer deslumbró en su fastuoso enlace en la Villa Aldobrandini de en Roma, vestida con diferentes creaciones de Dolce & Gabbana -marca de la que ha sido imagen- y aunque llevó una diadema floral en el cabello, ni rastro de la tiara Spencer o de alguna otra joya con un significado especial.

Aunque en su momento se dijo que Kitty Spencer optó por no llevar la diadema para escapar de una ‘maldición familiar’, dado que tanto Diana como su propia madre habían tenido matrimonios desgraciados, ahora se ha sabido que la hija de Charles Spencer prefirió no lucirla para no tener recuerdos dolorosos. Así lo ha revelado James Constantinou, el fundador de Prestige Pawnbrokers, que en una conversación con el diario Express ha dicho que la joven asocia la diadema a ‘malos recuerdos’. «Lady Kitty siempre se ha mantenido muy reservada y nunca ha discutido la decisión de no usar la tiara. Creía que usar la tiara le traería recuerdos dolorosos, recordando a su tía que murió en circunstancias trágicas, y también del matrimonio de su propia madre, que tampoco tuvo un final feliz», ha dicho Constantinou.

Más allá de Lady Di, a lo largo de los años, han sido muchas las mujeres de la familia Spencer que han llevado la tiara que, como era de esperar, se hizo popular gracias a la Princesa. Sus hermanas, Lady Sarah Spencer y Lady Jane Spencer, la lucieron en sus respectivos enlaces. También la madre de Kitty, Lady Victoria, que acabó divorciándose de su padre, el actual conde de Spencer, o Celia McCorquodale, la hija de Lady Sarah.

Se especuló con la posibilidad de que Kate Middleton o Meghan Markle pudieran haber lucido la diadema en sus bodas, pero la realidad es que la tiara es de la familia paterna de los novios, y la Reina Isabel puso a disposición de las dos algunas piezas. En el caso de Diana, ella, por su familia, ya tenía algunas joyas y por eso apostó por una de las alhajas de su joyero en lugar de alguna diadema de la Familia Real. No hay que olvidar que, al igual que ocurrió con la mujer del príncipe Guillermo o con la duquesa de Sussex, también a Diana de Gales la Reina Isabel le otorgó con una tiara por su compromiso, en concreto con la diadema Lover’s Knot, que a día de hoy utiliza de manera recurrente Kate Middleton.