El pasado 8 de septiembre la Reina Isabel moría, a los 96 años de edad, en el Castillo de Balmoral. A lo largo de sus más de setenta años de reinado ha dejado un legado imposible de borrar. Además, son muchas las curiosidades que giran en torno a la difunta monarca. Una de ellas tiene relación con su maquillaje. Era más que habitual ver como la madre del actual Rey Carlos lucía looks de lo más llamativos compuestos por tonos vibrantes como el azul celeste, el pistacho o el fucsia, entre otros.

Asimismo, y pese a las reglas protocolarias con las que cuentan los miembros de la institución, Isabel II se pintaba los labios también con colores llamativos. De hecho, se llegaba a pintar los labios en público con una gran destreza y sin ningún espejo como guía.

Tras este gesto que mostraba la faceta más coqueta de la Reina de Inglaterra hay una gran historia. Una barra de labios no podía faltar en su bolso, pues formaba parte de un misterioso código de comunicación con sus lacayos que pasaba desapercibido al ojo crítico. Durante uno de los documentales de la BBC de Antiques Roadshow, los expertos en antigüedades quisieron rendir homenaje a la monarca por sus décadas de reinado. Entre los entrevistados, personal de sala, cocineros y lacayos de la reina quisieron compartir sus recuerdos sobre la soberana.

«Creo que hay una etiqueta de que las damas no se maquillan en público, pero ella tenía su bolso a un lado y sacaba su lápiz labial y se lo ponía sin espejo ni nada. Eso era una señal para las damas [de honor] de que estaba lista para irse», dijo Ian Scott Hunter, uno de los trabajadores que trabajó con la monarca durante ocho años.

Debido al protocolo real, Catalina Middleton no puede utilizar colores fuertes a la hora de pintar sus labios. De hecho, los tonos neutros son los que forman base de su línea estilística. Puede decantarse también por los tonos ocre, pero no muy marcados, es decir que sean sutiles a la hora de lucir para evitar llamar la atención.

Según publica la revista OKMagazine, esta decisión vendría motivada por el protocolo de la familia real británica. Esta misma regla se traspasa a la de pintarse las uñas, pues deben utilizar también tonos naturales o directamente, sin pintar. Durante el tiempo que formó para de la institución, Meghan Markle (pese a no ser heredera al trono) también tuvo que adaptar sus estilismos y maquillajes a las reglas de la Corona.

Ahora, que no forma parte como miembro activo de la familia, puede lucir cualquier tipo de color en sus looks o utilizar el labial que prefiera. Sin ir más lejos, hace unos días compartió en las redes sociales que tiene junto al príncipe Enrique un total look rojo, tono que simboliza la fuerza y la pasión.