Quedan todavía varios meses para que tenga lugar la Coronación del Rey Carlos III, pero desde hace ya algunas semanas han comenzado los preparativos de la que será, sin duda, una de las citas más importantes del próximo año. Un acontecimiento con tintes históricos y de gran magnitud, aunque más sobria que la de su madre, la Reina Isabel, la última coronación de la que fue testigo el Reino Unido, hace más de setenta años. Los tiempos han cambiado, mucho, pero, además, el clima que se vive en el país es complicado, sobre todo para los miembros de la Familia Real, a raíz de la polémica que rodea al príncipe Enrique y sus incendiarias declaraciones.

Por ahora, el Palacio de Buckingham ha preferido no responder a las palabras del duque de Sussex que, aunque no deja en buen lugar a su padre, se muestra especialmente crítico con su hermano, el príncipe Guillermo, y con la segunda esposa del Rey, Camila Parker-Bowles, a la que tilda de ‘villana’ incluso.

A la espera de que la Casa Real confirme la lista de invitados a la Coronación del Rey, prevista para el 6 de mayo -fecha que, por cierto, coincide con el cumpleaños del hijo mayor del príncipe Enrique-, lo que sí se sabe es que va a haber algunos cambios en cuanto al protocolo de esta ceremonia. Cambios que, según ha trascendido, responden a un deseo del nuevo monarca de adaptar la situación a las circunstancias del siglo XXI.

Tal como ha confirmado el diario The Sunday Times, el Rey Carlos ha solicitado que sus parientes varones no tengan que arrodillarse ante él. Esto significa que los duques reales no tendrán que rendirle homenaje durante el servicio. Una modificación muy significativa respecto al pasado, cuando se esperaba que los duques reales rindieran pleitesía al monarca y le juraran lealtad. El cambio afecta al duque de York, al duque de Sussex, al duque de Kent y al duque de Gloucester, que ya no jugarán un papel formal en la ceremonia. No se sabe si, en realidad, este cambio se debe a que Carlos III quiere que la ceremonia sea más moderna o si su intención es quitar protagonismo al príncipe Andrés y al príncipe Enrique -en caso de que este último acudiera-. No afecta la modificación al conde de Wessex, ya que no es duque real, por su propia decisión, ya que, en principio, el príncipe Eduardo iba a heredar el ducado de Edimburgo, algo que ahora no está tan claro.

En la coronación de la Reina Isabel II en 1953, el duque de Edimburgo rindió homenaje, seguido por el duque de Kent y el duque de Gloucester. El Príncipe de Gales, sin embargo, aún deberá rendir homenaje al Rey, arrodillándose ante sus pies y jurándole lealtad.

Aunque, por el momento, ni Enrique ni Andrés han sido descartados de la lista de invitados de manera ‘oficial’, este movimiento por parte del Rey Carlos deja claro que si presencia en la ceremonia es totalmente innecesaria. Una manera bastante directa de decirles a ambos que su papel dentro de ‘La Firma’, ya no tiene ningún valor. Otra cosa es lo que ocurra en el seno de la familia.