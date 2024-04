Fue el pasado día 22 de marzo cuando Kate Middleton anunció, a través de sus redes sociales, que padece cáncer; y lo cierto es que desde entonces todas las miradas están puestas en su recuperación y quehaceres para con la Corona británica. Inclusive en aquellos anteriores a su diagnóstico. Y es que las labores institucionales de Kate, centradas muy especialmente en el bienestar de los niños en la primera infancia, llevaron a la princesa de Gales a hacer un bonito gesto hace seis años con el colectivo de pequeños pacientes oncológicos, que ahora cobra mucho significado y demuestra lo implicada que siempre ha estado con la lucha contra el cáncer.

Tal y como ha revelado Sunday Express, en 2018, la mujer del príncipe Guillermo donó 17 centímetros de su pelo que fueron enviados de forma anónima a Little Princess Trust, una organización benéfica que se dedica a fabricar pelucas para niños con la enfermedad. La iniciativa surgió cuando Joey Wheeler, su peluquero personal, tuvo la idea de cambiar su look. The Little Princess Trust fue fundada en 2006 por los padres de Hannah Tarplee, quien murió a los cinco años a causa de un tumor. Recibió tratamiento de quimioterapia y según la asociación «perder el cabello fue traumático para Hannah, pero encontrar pelucas de calidad para niños fue difícil y solo después de una larga búsqueda se encontró una empresa que las fabricaba».

Kate Middleton, en un acto oficial./ GTRES

Pero esta no es la única forma con la que Kate ha contribuido a la causa. Su anuncio público ha hecho que se multiplique el número de ciudadanos británicos que han acudido a centros especializados a realizarse chequeos médicos para prevenir la enfermedad. «Recibir un diagnóstico de cáncer te pone la vida patas arriba y hablar de ello puede ser realmente difícil. Que la Princesa de Gales hable con valentía sobre su diagnóstico ayudará a otros a hacer lo mismo», aseguró el profesor Peter Johnson, hace varios días.

Por qué Kate Middleton anunció públicamente su cáncer

Según aseguran medios británicos, la princesa de Gales se vio forzada a hacer pública su enfermedad porque alguien tuvo conocimiento de su situación y se puso en contacto con el Palacio de Kensington. Por este motivo, los asesores de Kate Middleton decidieron que había que comunicar el estado de la esposa del príncipe Guillermo, para evitar que alguien filtrara la información antes de tiempo, con todo lo que ello podría suponer para la imagen de la Corona, sobre todo, después de todas las especulaciones de los últimos tiempos.

Kate Middleton anuncia que padece cáncer./ GTRES

Ante esta situación, se decidió que un vídeo en primera persona era la mejor opción, ya que así era la propia Kate Middleton la que daba la información, y zanjaba cualquier tipo de rumor sobre su situación. En el mismo vídeo, la princesa de Gales confirmaba que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva y mostraba su apoyo a otras personas que están pasando por la misma situación.