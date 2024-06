La emotiva carta con la que Kate Middleton ha pedido perdón por su ausencia en un acto militar

El próximo día 15 de junio se celebra una de las citas más importantes de la agenda de la Familia Real Británica: el Trooping the Colour, una ceremonia realizada por los regimientos del Ejército británico y otros países de la Mancomunidad de Naciones, cuyo origen se remonta a los años comprendidos entre 1660 y 1685, y que este 2024 trae consigo una sonada ausencia: la de Kate Middleton.

Este sábado, ha tenido lugar el tradicional desfile Colonel’s Review en Londres, que se celebra como ensayo general previo al Trooping The Colour. La esposa del Rey Guillermo es coronel del regimiento y hasta ahora era habitual verla, por ende, en los test del gran día. Sin embargo, y como era de esperar, Kate Middleton no ha aparecido. La futura reina de Inglaterra continúa centrada en su tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado el pasado mes de enero, después de que le realizasen un reconocimiento médico.

Kate Middleton, en un acto en Nottingham. (Foto: Gtres)

Ha sido precisamente con motivo de su ausencia en este acto, que la princesa de Gales ha roto nuevamente su silencio. Esta vez, a través de una carta dirigida directamente a la Guardia Irlandesa, y con la que se ha disculpado por no ocupar hoy su cargo habitual en una cita que reúne anualmente a más de 1.000 soldados, 200 caballos y hasta 400 músicos. «Quería escribirles para hacerles saber lo orgullosa que estoy de todo el regimiento antes de la Revisión del Coronel y de Trooping the Colour», comienza el escrito. «Aprecio a todas las tropas que este año han estado practicando durante meses y dedicando muchas horas para garantizar que sus uniformes y ejercicios estén impecables», continúa.

«Ser su coronel sigue siendo un gran honor y lamento mucho no poder recibir el saludo en la Revisión del Coronel de este año. Por favor, transmitan mis disculpas a todo el Regimiento. Espero poder representarlos a todos nuevamente pronto», termina diciendo. Unas palabras que han sido recibidas con especial cariño y emoción por el regimiento, a juzgar por el vídeo de sus miembros que la tropa ha compartido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter). «Los Guardias Irlandeses se sintieron profundamente conmovidos al recibir una carta de nuestro coronel, la princesa de Gales, esta mañana. Seguimos desenado a Su Alteza Real lo mejor en su recuperación y le enviamos nuestros mejores deseos», han escrito los militares.

