El próximo día 15 de junio se celebra una de las citas más importantes de la agenda de la Familia Real Británica. A pesar del anuncio de elecciones generales por parte de Rishi Sunak y de la cancelación de muchos de los compromisos de los Windsor, este acto sigue adelante, sobre todo, dada su relevancia. Una cita en la que se celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III y que es una tradición muy arraigada entre la Familia Real, desde hace varios siglos.

Pese a que el monarca continúa en tratamiento para el cáncer, Carlos III ya ha retomado su agenda pública, por lo que, en principio, no existe inconveniente alguno para que participe en esta jornada. Eso sí, tendrán que hacerse algunas modificaciones como, por ejemplo, que el jefe del Estado vaya en un carruaje en lugar de a caballo. Esto es algo que ya se hizo en el pasado con la Reina Isabel, en los últimos años de vida de la monarca.

El rey Carlos III, junto al príncipe Guillermo, en un acto. (Foto: Gtres)

El Palacio de Buckingham todavía no ha confirmado los planes concretos para la jornada, pero se espera que participe gran parte de la Familia Real. No faltarán los reyes, Carlos III y Camilla Parker, así como la princesa Ana y su marido o los duques de Edimburgo, ya que son ellos los que representan el núcleo duro de la institución. Se espera también la presencia del príncipe de Gales y, probablemente, de sus tres hijos, aunque no la de Kate Middleton, debido a que continúa convaleciente debido a su enfermedad.

La decisión del rey Carlos III

A la espera de que, desde el Palacio de Buckingham revelen los planes concretos del monarca para esta jornada y cuál será el horario previsto, varias fuentes apuntan a que el rey Carlos III tiene que tomar una importante decisión sobre uno de los momentos clave de la celebración. Una decisión que tiene que ver con el tradicional saludo desde el balcón del palacio, desde donde la Familia Real disfruta del desfile aéreo.

El Rey Carlos III y Zara Tindall en un acto en Windsor. (Foto: Gtres)

Hay que tener en cuenta que, en los últimos tiempos, la salida al balcón se ha convertido en un gesto de gran simbolismo, puesto que solamente se ha permitido salir a aquellos miembros que ejercen funciones de representación para la Corona, lo que ha dejado fuera, por ejemplo, a las princesas Beatriz y Eugenia, a los duques de Sussex (en las ocasiones en las que han estado en Londres) o al príncipe Andrés. Es una clara medida para marcar un límite entre la esfera familiar y la institución.

Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que este año, las personas que salgan a saludar desde el balcón podrían ser más. En este caso, el monarca podría incluir a algunos de sus sobrinos, como gesto de agradecimiento por el apoyo que ha recibido en una etapa más que complicada. De hecho, hay que tener en mente que tanto las hijas del príncipe Andrés, como los de la princesa Ana han participado en varias de las Garden Parties.

El rey Carlos III, en una imagen reciente. (Foto: Gtres)

Y según The Telegraph, es el príncipe de Gales el que más insiste en este sentido, con el objetivo de incluir en esta tradición a más miembros de la familia, al igual que hacía su abuela. Algo con lo que el rey está de acuerdo, sobre todo, porque mantiene una relación muy estrecha con varios de sus sobrinos, que le han animado mucho tanto durante su tratamiento, como en otros momentos complicados, a raíz de la crisis con el príncipe Harry. No obstante, podría tratarse de una decisión puntual, y no de algo que se haga continuo en el tiempo ya que, de momento, no hay nada que indique que Carlos III quiera que sus sobrinos asuman deberes oficiales, a pesar de que la Familia Real tiene cada vez menos representantes.