El rey Carlos III volverá al Trooping the Colour. A pesar de que la pasada semana, el Palacio de Buckingham anunció que la agenda de los Windsor iba a quedar aplazada por la campaña electoral tras la decisión del primer ministro Rishi Sunak de convocar elecciones generales, hay algunos actos oficiales que van a seguir su curso con normalidad, entre ellos, la celebración de esta importante cita.

Fuentes cercanas a ‘La Firma’ han confirmado a varios medios británicos que la agenda electoral no va a afectar al desarrollo del Trooping the Colour el próximo 15 de junio, al que van a asistir, además del rey y su esposa, la reina Camila, otros miembros destacados de la Familia Real. El Palacio de Buckingham ha tenido que cancelar y revisar docenas de próximos compromisos como resultado de las elecciones generales, pero el Trooping the Colour es uno de los actos que no va a experimentar cambios, al menos, en principio.

El rey Carlos III, en una imagen reciente. (Foto: Gtres)

Lo que no se ha anunciado todavía es cómo se va a desarrollar la jornada, ya que los asesores del rey Carlos todavía están trabajando en el esquema final para la jornada. Por tanto, habrá que esperar aún un poco para saber el papel exacto que desempeñará el monarca.

Hay que tener en cuenta que, a pesar de que el rey Carlos III ha retomado su agenda pública tras haber estado alejado a consecuencia de su diagnóstico de cáncer, el jefe del Estado aún está en tratamiento y que los facultativos le han instado a que se tome las cosas con calma. Incluso la reina Camila ha llegado a decir que el rey Carlos III debería hacer las cosas más despacio, aunque el monarca quiere dejarse ver lo más posible. Algo que recuerda mucho a la actitud que mantenía su madre, la Reina Isabel, consciente de lo importante que es para la institución la presencia pública.

El Rey Carlos y la Reina Camila en una Garden Party. (Foto: Gtres)

Es probable que, para esta jornada, el rey Carlos III utilice un carruaje en lugar de montar a caballo, para estar más cómodo debido a su situación de salud. No obstante, algunas fuentes han asegurado que el monarca ha expresado su deseo de montar a Noble, una yegua negra que fue un regalo de la Real Policía Montada de Canadá. Sin embargo, hay cierta preocupación sobre este tema. Además, también se está valorando la posibilidad de que observe el espectáculo militar desde un podio, después hacer el recorrido desde el Palacio de Buckingham en un carruaje, como hacía la Reina Isabel en sus últimos años.

Todo depende de lo que determinen los médicos, así como del clima del día. Asimismo, sí que estará junto a otros miembros de la Familia Real en el saludo desde el balcón del Palacio de Buckingham, desde donde se puede ver la exhibición de la RAF. Allí se echará de menos a la princesa de Gales, que continúa de baja centrada en su tratamiento.