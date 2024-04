La estrategia que une a la princesa Ana y a la infanta Elena: dos ‘comodines’ esenciales

La princesa Ana y la infanta Elena tienen en común que son dos de las personas más cercanas al actual jefe del Estado de sus respectivos países. Dos figuras clave tanto para el rey Carlos III, como para Felipe VI, siempre disponibles para representar a la Corona en caso de que sea necesario y que, además, tienen mucho más en común que su férreo sentido del deber.

En el caso de la hermana del rey Carlos III, la princesa real sigue siendo miembro de la Familia Real y ocupa un lugar destacado en la estructura de ‘La Firma’. De hecho, Ana es una de las figuras de mayor relevancia, no solamente por su compromiso con la institución, sino también por su profesionalidad. Apenas se pueden encontrar ‘manchas’ en su largo expediente de servicios a la Corona, más allá de su divorcio de Mark Phillips y su aventura con Tim Laurence -que acabó en un estable matrimonio, por cierto-. A día de hoy, Ana es un gran apoyo para el rey Carlos III y para el resto de la familia en las horas más bajas de la institución.

La princesa Ana, en un acto en 2015. / Gtres

Ana, abanderada de la moda sostenible

Siempre en su sitio y siempre comprometida -una actitud que ha heredado de la Reina Isabel-, la princesa real es uno de los miembros más activos de la Familia Real, por encima incluso de los reyes. De hecho, a lo largo de los años se ha hecho especial hincapié en su intensa agenda, mucho más ajetreada que la de otros miembros. Sin embargo, casi nunca se habla de una cuestión que parece inherente a las damas de la realeza: sus estilismos. Hay un motivo para ello.

Ana se ha convertido en una de las mejores representantes de la sostenibilidad en términos de estilo, pero lo ha hecho sin ser consciente de que abanderaba una idea que ahora está muy en boga. Reciclar de manera continua looks y apostar por prendas de calidad que perduren en el tiempo es una forma de proteger el medio ambiente y luchar contra el consumo incontrolado de moda rápida, el fast fashion. Algo que tiene en común con la infanta Elena -también con el propio rey Carlos III-, además de su pasión por la equitación y su impecable saber estar.

La princesa Ana, en un acto en 1987. / Gtres

La hermana del rey Carlos es una auténtica maestra en el arte de reciclar estilismos, pero no lo hace, como otras royals, para que se note que aprovecha su armario, ni siquiera de una manera consciente. Es parte de su forma de concebir la moda, como algo útil, no tanto como una manera de lucirse. Para la princesa real, la ropa cumple una función determinada, pero no está tan pendiente de la parte estética, más allá de lo estrictamente necesario.

Ana es capaz de repetir estilismo hasta la saciedad y, a veces, ni siquiera busca nuevas fórmulas para darle un aire diferente a sus looks, porque no lo necesita. Su vestidor está lleno de prendas de calidad a las que puede recurrir de manera constante y, además, tiene la suerte de que su figura no ha cambiado apenas con el paso de los años.

La princesa Ana, en un acto en 1976. / Gtres

Por ejemplo, no es extraño que luzca abrigos o vestidos que tienen más de dos o tres décadas, porque su principal preocupación no es la moda en sí y porque, además, la calidad de las prendas permite que perduren en el tiempo. De la misma manera, no hace mucho, sorprendió al recuperar una chaqueta morada del armario de su madre, la Reina Isabel, cuyos looks en los últimos años estuvieron marcados por un patrón muy similar: colores vivos, abrigos de silueta recta y vestidos sencillos. Una especie de ‘uniforme’ que, en el fondo, resulta muy socorrido para no desviar la atención de lo realmente importante.

La princesa Ana, en un acto en 2008. / Gtres

El caso de la infanta Elena

La situación de la infanta doña Elena no es exactamente igual que la de la princesa real. La hermana de Felipe VI lleva casi una década sin ser miembro de la Familia Real, pero eso no significa que no participe en alguna ocasión en actos oficiales. Por ejemplo, cada año, suele ser ella la que represente a la Corona en la entrega de galardones del Concurso de Pintura Infantil y Juvenil para Centros Escolares de Patrimonio Nacional. No obstante, ya no tiene una agenda propia como tal dentro de las actividades de la Casa de S.M. el Rey.

La infanta Elena, en la boda de Martínez-Almeida. / Gtres

Sin embargo, hay una cosa que hace igual de bien que la princesa Ana. La duquesa de Lugo es una verdadera maestra en reciclar estilismos y, en su caso, además, doña Elena guarda auténticos tesoros en su vestidor. En su día a día y, para sus salidas privadas, la hermana de Felipe VI apuesta por prendas sencillas, a modo casi de uniforme, en las que no falta nunca un sombrero o el calzado cómodo. Una manera práctica de concebir la moda.

Sin embargo, en ocasiones especiales rescata joyas que atesora en su armario. Por ejemplo, el impresionante modelo de Óscar de la Renta en color azul que llevó a la boda del alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, hace unos días. Un conjunto que ya le habíamos visto hace algunos años, en un acto oficial cuando era miembro en activo de la Familia Real.

Comparativa de la infanta Elena con el mismo look en 1997 y 2011. / Gtres

También ha reciclado otros estilismos, como el espectacular conjunto de Christian Lacroix de la boda de la infanta doña Cristina, o el vestido rojo de Óscar de la Renta que combinó con un mantón de Manila y que ha llevado en dos ocasiones al menos. Otro de sus looks más recordados y, al que ha dado más de una oportunidad, es el conjunto de Chanel en tweed rosa que llevó en la boda de Beltrán Gómez-Acebo y Laura Ponte en La Granja de San Ildefonso. Ojalá ver pronto a Victoria de Marichalar con alguno de estos tesoros, al igual que la Reina Letizia ha rescatado algunas joyas del vestidor de la Reina Sofía.