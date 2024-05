Han pasado más de dos meses desde que la princesa de Gales anunciara públicamente que padece cáncer y que se iba a someter a un tratamiento de quimioterapia preventiva, según recomendación de los médicos. Sin embargo, a pesar de que no ha habido nuevos comunicados oficiales, sí que se han ido conociendo algunos detalles de la evolución de la princesa, incluso por fuentes cercanas a Kate Middleton.

El propio príncipe Guillermo ha comentado, en alguno de los actos en los que ha participado en las últimas semanas, que su esposa va bien, sin entrar en más detalles. Además, desde el Palacio de Kensington han declarado que Kate Middleton no retomará sus compromisos oficiales hasta que tenga la aprobación de los médicos, y que no hay ninguna presión sobre la princesa de Gales. De hecho, es probable que no la veamos más en todo este año 2024.

Kate Middleton, durante el anuncio de su diagnóstico. (Foto: Gtres)

La evolución del tratamiento

En estos momentos, los tres hijos de los príncipes de Gales, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, se encuentran de vacaciones hasta principios del mes de junio, por lo que la agenda del príncipe Guillermo está más despejada, para pasar tiempo con su familia en su residencia de Norfolk, Anmer Hall. Según algunas fuentes, a pesar de estar en tratamiento para el cáncer, la princesa de Gales está aprovechando para dar algunos paseos con su familia, así como para disfrutar de sus aficiones, como es el caso del deporte -especialmente de la natación- o de la jardinería. Esto último, de manera especial, contribuye a su buen estado, dado que le permite estar en contacto con la naturaleza, algo muy positivo para personas con algún tipo de enfermedad.

Kate Middleton, con su hijo pequeño, Luis. (Foto: Gtres)

Aunque el Palacio de Kensington no ha querido dar detalles, por ahora, de la evolución del tratamiento de quimioterapia preventiva al que se está sometiendo la princesa de Gales, la periodista Katie Nicholl, experta en cuestiones relacionadas con la Familia Real, ha declarado que Kate Middleton está tolerando muy bien la medicación y que, para su entorno, esto ha sido un gran alivio, porque se encuentra mejor. La periodista ha hablado con un amigo cercano a la princesa de Gales que le ha dicho que para todo su entorno esto ha supuesto una gran noticia, porque este tipo de tratamientos a veces son complicados y los pacientes no los toleran bien.

Esta misma fuente ha insistido en que, a pesar de las primeras especulaciones, no se prevé la vuelta de Kate Middleton a la agenda pública para después del verano, sino que no hay ninguna prisa sobre este tema. La princesa retomará sus compromisos una vez esté totalmente recuperada y cuando los médicos lo consideren oportunos, pero, por el momento, tiene varios meses por delante en los que la absoluta prioridad es su tratamiento. Lo más probable es que no la veamos hasta final de año, o hasta comienzos de 2025.

Guillermo y Kate Middleton, en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Mientras que la princesa de Gales sigue alejada de la agenda, el rey Carlos III, también en tratamiento para el cáncer, ya ha retomado sus compromisos públicos. De hecho, el monarca está teniendo una actividad muy intensa y su entorno le ha recomendado que baje un poco el ritmo.