La agenda de la Familia Real Británica ha quedado en pausa a consecuencia de la convocatoria de elecciones que anunció, hace unos días, el primer ministro Rishi Sunak. El Palacio de Buckingham confirmó que la mayoría de los compromisos oficiales de los Windsor, sobre todo, del rey Carlos III y del príncipe Guillermo de Gales, iban a quedar pospuestos, pero algunos se mantendrían, como es el caso, por ejemplo, del Trooping the Colour, previsto para el segundo sábado del mes de junio. Pero, además de esta importante celebración, también hay otra cita relevante que no se va a ver alterada por la convocatoria electoral.

Se trata de un viaje internacional en el que van a participar tanto el jefe del Estado, como el heredero al trono. Un viaje que será el primero para el rey Carlos III desde que el Palacio de Buckingham anunciara su vuelta a la agenda pública, después de que los médicos le hayan dado luz verde para retomar sus compromisos en medio de su tratamiento para el cáncer.

Según se ha confirmado, el príncipe de Gales y el rey Carlos III estarán en Francia junto a otros royals europeos para participar en los actos con motivo del 80 aniversario del Día D. El heredero participará el próximo 6 de junio en la playa de Omaha, en Saint Laurent sur Mur, junto con 25 jefes de Estado y veteranos de todo el mundo.

El rey Carlos III, junto al príncipe Guillermo, en un acto. (Foto: Gtres)

Junto a Guillermo acudirán a este homenaje el rey Federico de Dinamarca, el príncipe heredero Haakon de Noruega, el rey Guillermo de Holanda con su esposa y los reyes Felipe y la reina Matilde de los Belgas. Ese mismo día, por la mañana, el rey Carlos III y la reina Camila participarán en un acto del Ministerio de Defensa y la Legión Real Británica en el Memorial Británico de Normandía en Ver-sur-Mer, mientras que Guilllermo asistirá a la ceremonia conmemorativa canadiense en el Juno Beach Centre, Courseulles- sur-Mer. No estará, como es lógico, la princesa de Gales, aún convaleciente y centrada en su tratamiento para el cáncer.

Agenda en pausa

A pesar de que este compromiso se ha mantenido sin cambios, por su relevancia internacional, lo cierto es que varios de los actos previstos han quedado pospuestos por la situación política, después de que la pasada semana el primer ministro Rishi Sunak informara al rey Carlos III de la convocatoria electoral para principios del mes de julio.

Un portavoz del Palacio de Buckingham declaró tras conocerse la noticia que, «tras la declaración del primer ministro, la Familia Real, de acuerdo con el procedimiento normal, pospondrá los compromisos que puedan distraer la atención de la campaña electoral. Sus Majestades envían sus más sinceras disculpas a cualquiera que puedan verse afectado como resultado».

El rey Carlos III, en una imagen reciente. (Foto: Gtres)

No obstante, se mantienen actos de especial relevancia, como es el caso de las conmemoraciones del Día D, los días 5 y 6 de junio, así como el Trooping the Colour el 15 de junio. De lo que no se han dado detalles todavía es de la visita de Estado de los emperadores de Japón, que se anunció al tiempo que la vuelta a la agenda pública del rey Carlos III y que, en principio, se llevará a cabo a finales de junio.