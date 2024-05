La boda del duque de Westminster con Olivia Henson en la Catedral de Chester va a ser uno de los grandes acontecimientos en el Reino Unido de la temporada estival. El próximo 7 de junio, Hugh Grosvenor y Olivia Henson pondrán el broche de oro a su relación, en un enlace al que se espera que asistan representantes de la aristocracia británica, pero también de la realeza. Entre ellos, el príncipe de Gales, íntimo amigo del duque de Westminster que, según ha trascendido, tendrá un importante papel, como encargado de recibir a los invitados, y acompañarles a sus asientos.

Aunque el príncipe Guillermo no faltará a la boda, no se espera que lo haga su esposa, Kate Middleton, que está centrada en su tratamiento y, según se ha publicado, no participará en ningún compromiso hasta que los médicos le den ‘luz verde’. Cabría la posibilidad de que Guillermo estuviera acompañado de su hijo mayor, Jorge que, por cierto, es ahijado del duque de Westminster.

Sin embargo, quienes tampoco estarán son los duques de Sussex, a pesar de que la relación entre Hugh Grosvenor y el príncipe Harry también es muy estrecha. Es más, al tiempo que es padrino del príncipe Jorge, también lo es del hijo mayor de Harry, lo que prueba el tipo de relación que mantiene con los dos hermanos. Dos hermanos que ahora no se hablan, lo que ha puesto a Hugh Grosvenor en una delicada situación, porque se encuentra en medio de los dos hijos de Diana de Gales.

Tal como han confirmado algunas fuentes, el príncipe Harry habría declinado asistir al enlace, en principio, por no querer generar un mayor conflicto con su hermano y por evitar un problema al novio. No obstante, hay otras fuentes que aseguran que el duque de Sussex está molesto con Hugh Grosvenor porque le ha otorgado un papel muy destacado en la ceremonia, a pesar de que siempre ha sido más amigo de él que de Guillermo. Un rol, que esperaba que le concediera a él en lugar de a su hermano. Sea como fuere, lo cierto es que la ausencia de Harry y Meghan será un hecho en la boda y tampoco se espera que nadie haga comentarios sobre lo que realmente ha ocurrido.

El rey Carlos III, el otro ausente

Pero el duque de Sussex no va a ser el único que falte a la ceremonia. Todo apunta a que el rey Carlos III y su esposa tampoco estarán en la Catedral de Chester, lo que resulta muy llamativo. Cabría pensar que la ausencia del monarca estaría motivada por su estado de salud, sin embargo, algunas fuentes aseguran que hay otros motivos detrás.

Así lo apunta el Daily Mail, que mantiene que el monarca y su esposa no asistirán al enlace porque continúan molestos por lo que ocurrió hace 20 años en la boda de la hermana de Hugh Grosvenor. El entonces príncipe de Gales rechazó asistir a la boda de Lady Tamara Grosvenor y Edward van Cutsem, porque no se iba a permitir a Camila sentarse junto a Carlos en la Catedral de Chester. Además, se les pidió que llegaran por separado a la ceremonia, algo que Carlos no estaba dispuesto a tolerar.

En realidad, no se trataba de un desplante hacia Camila, sino a una cuestión de protocolo. En aquel momento, el rey Carlos III aún no se había casado con ella y, por tanto, debía llegar en compañía de la Reina Isabel, el príncipe Felipe y sus hijos, Guillermo y Harry. Además, a esto hay que añadir que, la madre del novio, Emilie van Cutsem y Camila se habían peleado por haber criticado el comportamiento de sus respectivos hijos.

Finalmente, Carlos no asistió a la boda, alegando que tenía un acto oficial y, apenas tres meses después, se anunció su compromiso con Camila. Dos décadas más tarde y, a pesar de ser padrino de Hugh Grosvenor, esta vez tampoco estará en la Catedral de Chester.