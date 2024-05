En apenas unas semanas se celebrará una de las bodas más importantes de la esfera aristocrática británica. El próximo día 7 de junio, la catedral de Chester se convertirá en escenario del enlace entre Hugh Grosvenor -duque de Westminster-, y Olivia Henson, al que asistirán numerosos rostros conocidos de la alta sociedad británica.

Una cita en la que el príncipe de Gales tendrá un papel destacado, ya que mantiene una estrecha relación con el novio desde hace tiempo. De hecho, Hugh Grosvenor fue uno de los padrinos de bautizo del príncipe Jorge y, a la vez, el duque es ahijado del rey Carlos III, lo que deja claros los vínculos de la Familia Real.

Desde hace varias semanas los novios están completamente inmersos en los preparativos de este enlace, que llega tras tres años de discreto noviazgo y que, sin duda, es una de las bodas más esperadas del panorama aristocrático británico.

Según varias fuentes, habrá más de 400 invitados, entre los que no faltará el príncipe Guillermo. Es más, el príncipe de Gales tendrá un papel destacado en la ceremonia, ya que ejercerá de acomodador, esto es, la persona que se encargará de recibir a los invitados a las puertas del templo y acompañarlos hasta su sitio.

La ausencia de Kate Middleton

Ha sido el periódico The Times el que ha confirmado el rol que tendrá el príncipe de Gales en la boda de su amigo y también ha revelado que es muy poco probable que su esposa le acompañe a esta cita. Algunas fuentes habían apuntado que el enlace del duque de Westminster podría ser la fecha clave para la reaparición pública de la princesa de Gales tras su tratamiento para el cáncer, pero, por ahora, no hay información al respecto. Es más, las últimas informaciones que han trascendido sugieren que Kate Middleton no se dejará ver hasta que esté recuperada y no antes de después del verano.

El duque de Westminster, Hugh Grosvenor, en un acto. (Foto: Gtres)

De la misma manera, tampoco se espera que acudan ni el rey Carlos III (pese a que es padrino del novio), no la reina Camila. En el caso del monarca, aunque tiene una estrecha relación con el duque de Westminster, lo cierto es que un día antes del enlace tiene programado un importante viaje a Francia, y los médicos le han recomendado que no cargue demasiado su agenda. Hay que recordar que el monarca aún sigue en tratamiento para el cáncer.

Asimismo, los duques de Sussex no estarán entre los invitados, a pesar de que el príncipe Harry tiene un vínculo muy especial con el duque de Westminster -al igual que su hermano-. El aristócrata también es padrino del príncipe Archie pero, en esta ocasión, la pareja ha preferido no generar más polémica con su presencia y no causar incomodidades a su amigo. No obstante, no se tiene noticia de que haya habido ningún tipo de enfrentamiento entre ellos.