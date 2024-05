Los planes truncados del rey Carlos III que favorecen al príncipe Guillermo

Desde que el pasado 26 de abril el Palacio de Buckingham anunciara la vuelta a la agenda pública del rey Carlos III, el monarca ha tenido una actividad muy intensa, con compromisos tanto fuera de Palacio, como en las estancias de su residencia oficial. A pesar de los consejos de su esposa, la reina Camila, el padre del príncipe de Gales ha seguido la estela de la Reina Isabel, consciente de la importancia que tiene para la institución que se vea en público a sus miembros, sobre todo, en un momento tan delicado como el actual, con Kate Middleton de baja.

Sin embargo, a pesar de que el mes de junio estaba cargado de compromisos oficiales, las circunstancias del país han obligado a que Carlos III y el resto de miembros de la Familia Real pongan en pausa sus planes, al menos, de momento.

El rey Carlos III, en una imagen reciente. (Foto: Gtres)

Así lo han confirmado fuentes del Palacio de Buckingham, después de la conversación que el jefe del Estado mantuvo este miércoles con el todavía primer ministro, Rishi Sunak. Una conversación, en la que el político informó al monarca de su intención de convocar elecciones generales. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Buckingham, en la sala de audiencias privadas del monarca, durante apenas 15 minutos, justo después de otro compromiso del rey.

Según el gabinete del rey Carlos III, la Familia Real, de acuerdo con el procedimiento formal, va a posponer los compromisos que puedan concentrar atención especial o desviar el foco de la campaña electoral. Asimismo, tanto el monarca como su familia han querido pedir disculpas a todas aquellas personas que puedan verse afectadas por el resultado de esta decisión.

El rey Carlos III junto a Rishi Sunak. (Foto: Gtres)

Será el 4 de julio cuando se celebren las elecciones generales, tal como ha informado el primer ministro. Según está previsión, el 30 de mayo se procederá a la disolución del Parlamento y la apertura de nuevo tendrá lugar el 17 de julio, si todo sale según el esquema planteado.

La agenda de ‘La Firma’, en pausa

La convocatoria de elecciones afecta de manera sustancial a la agenda de la Familia Real, sobre todo, ahora que el rey Carlos III había retomado sus compromisos de cara al público. A pesar de que varios de los actos y actividades van a quedar pospuestos, no va a ser así con todos. Por ejemplo, se mantiene la presencia del monarca en la conmemoración del D-Day en Francia, a la que está previsto que también acuda el príncipe de Gales, pero no se ha dado más información sobre otros compromisos. Eso sí, no se espera que afecte a la celebración del Trooping the Colour, ni tampoco a la visita de Estado de los emperadores de Japón, en principio.

La situación no afecta solamente a la agenda del jefe del Estado y de su esposa, sino también a otros miembros de la Familia Real, como es el caso del príncipe Guillermo -que ya ha cancelado algunos actos que tenía previstos este jueves-, así como a la princesa Ana o a los duques de Edimburgo. No obstante, este inesperado cambio permitirá a Guillermo pasar más tiempo junto a su esposa, Kate Middleton, que se encuentra centrada en su tratamiento para el cáncer, aunque para el rey sea un inconveniente ahora que había retomado su actividad pública.