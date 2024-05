Primer acto conjunto del rey Carlos III y el príncipe Guillermo desde que el monarca anunciara su vuelta a la agenda pública. Este lunes, 13 de mayo, el jefe del Estado y su hijo mayor han protagonizado un importante compromiso militar, apenas unos días después del viaje del duque de Sussex a Londres, marcado una vez más por la polémica.

El rey Carlos III ha cedido el testigo al príncipe Guillermo en uno de sus títulos más especiales. Ha sido poco antes de las 12:00 del mediodía cuando el monarca ha llegado a bordo de un helicóptero al Centro de Aviación del Ejército en Middle Wallop, Hampshire. Un poco más tarde ha llegado el príncipe de Gales, que se ha reunido con su padre en este compromiso tan relevante.

El rey Carlos III, junto al príncipe Guillermo, en un acto. (Foto: Gtres)

El monarca ha otorgado al príncipe de Gales el puesto de Coronel en Jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército. Un puesto que ha ostentado el jefe del Estado durante varias décadas.

Un puesto destinado a Harry

A partir de ahora, el príncipe Guillermo ocupará el puesto principal en el Cuerpo Aéreo del Ejército, que incluye la antigua unidad en la que servía su hermano, el príncipe Harry. Se trata del Escuadrón 662 y fue en él en el que el duque de Sussex sirvió como piloto de helicóptero Apache en Afganistán. De hecho, debido a esto, se pensaba que el rey Carlos III cedería este puesto a su hijo menor, de no ser porque él anunció en 2020 su salida de la vida pública.

Este ha sido el primer acto conjunto del rey Carlos III y el príncipe de Gales desde que, hace apenas unas semanas, el Palacio de Buckingham anunciase que el monarca iba a retomar la agenda pública, después de que los facultativos hayan determinado que la evolución de su tratamiento para el cáncer está siendo muy positiva.

Desde que retomara su agenda, el rey Carlos III se ha dejado ver en varios actos oficiales, pero también ha protagonizado algunas salidas fuera de la agenda, en las que se le ha mostrado relajado y con muy buen aspecto. No obstante, los médicos han recalcado que todavía continúa en tratamiento y que su agenda se irá adaptando a su evolución médica.

Tensiones entre los Sussex y los Windsor

La pasada semana, el príncipe Harry voló a Londres para varios compromisos relacionados con el décimo aniversario de los Juegos Invictus. En este viaje, en principio, se había pensado que se reuniría con su padre, sobre todo, porque cuando se confirmó el cáncer del monarca, el duque de Sussex se trasladó urgentemente a Reino Unido.

Sin embargo, un portavoz de Harry declaró que, por problemas de agenda, no habría encuentro. Fuentes cercanas al duque aseguraron que Harry había intentado ver al rey Carlos III, sin embargo, otras fuentes han asegurado que este acercamiento no se produjo y, además, el duque de Sussex rechazó la oferta por parte del monarca de quedarse en una residencia oficial durante su estancia.

El príncipe Harry, en un acto en Londres. (Foto: Gtres)

Dado que el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado directamente y que no hay pruebas claras que demuestren lo que realmente ocurrió, lo único que se puede deducir es que las tensiones familiares no han cesado y que la relación entre el príncipe Harry y su padre continúa dañada.