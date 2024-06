‘Trooping the Colour 2024’, todos los detalles de la importante celebración de Carlos III

El desfile Trooping the colour 2024 ya está aquí. Es uno de los acontecimientos más importantes para los británicos, pues conmemora el cumpleaños del rey de Inglaterra. A pesar de estar fechado en noviembre, Carlos III celebra su aniversario en junio para garantizar el buen tiempo y asegurar la diversión. Esta edición es especial porque el monarca ha atravesado unos meses complicados. Tuvo que someterse a una operación y después anunció que le habían detectado un cáncer.

Tal responsable y constante como siempre, Carlos III ha hecho apariciones puntuales y no ha cancelado su agenda por completo, así que su presencia en Trooping the colour estaba garantizada. Durante un tiempo estuvo apartado del foco mediático, pero no tardó en volver ni en retomar sus actividades. Lo que sí ha sido una sorpresa es el anuncio que ha hecho la princesa de Gales horas antes del evento.

Kate Middleton mandó un comunicado asegurando que iba a estar presente durante el desfile. Según ha contado ella misma, todavía no «está fuera de peligro», pero quiere arropar a su familia en esta jornada tan especial.

Desfile ‘Trooping the colour’. (Foto: Gtres)

La edición de 2024 ha estado repleta de detalles. Han participado más de 1.400 soldados, 200 caballos y 400 músicos. Un despliegue que pretende celebrar el buen estado del monarca, quien está luchado con un gran tesón para que todo vuelva a la normalidad. Carlos III ha estado arropado por sus familiares más directos, como por ejemplo con su hermana, la princesa Ana.

La complicidad de Carlos III y Kate Middleton

Entre Carlos III y la princesa Kate hay una relación estupenda, tanto es así que la prensa británica asegura que el soberano se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la futura reina de Inglaterra. Él mejor que nadie sabe lo duro que es luchar contra el cáncer. Tal y como ha contado él mismo, se siente «orgulloso» de la valentía que ha demostrado Middleton en los últimos meses.

Kate Middleton, con el príncipe Guillermo y sus hijos. (Foto: Gtres)

The Mirror ha hablado con un portavoz de la Casa Real, fuente que asegura que el rey ha recibido con los brazos abiertos la reaparición de su nuera. «Su Majestad está encantado de que la princesa pueda asistir a los eventos de mañana y espera con ansias todos los elementos del día», explicaron antes del desfile.

‘Trooping the colour 2024’, un desfile especial

El Rey Carlos, durante el desfile. (Foto: Gtres)

El espectáculo ha comenzado a las 11:00 horas de España y el despliegue ha sido colosal. Cientos de personas estaban esperando con ansia la aparición de la Familia Real e incluso había admiradores que llevaban un busto del rey y de la princesa para hacerles un pequeño homenaje.

Carlos III ha iniciado el desfile recorriendo la avenida The Mall desde el Palacio de Buckingham hasta Horse Guards Parade. Como manda la tradición, el soberano ha pasado revista a la Household División, sin duda uno de los momentos más emocionantes del desfile.

La emoción de Carlos III

El rey Carlos, durante su desfile. (Foto: Gtres)

Carlos III se ha mostrado visiblemente emocionado. Acompañado de la reina consorte, el monarca se ha reencontrado con el pueblo. Nada más salir de la palacio, había una multitud de gente esperándole, demostrando que siempre estarán a su lado. Ha estado parcialmente ausente, reduciendo de forma considerable sus compromisos, pero ha llegado el momento. Su momento.