El primer retrato oficial del rey Carlos III, sentenciado por un aluvión de críticas

El rey Carlos III ya tiene su primer retrato oficial como Monarca de Reino Unido. El cuadro se ha presentado en el Palacio de Buckingham, algo más de un año después de su coronación (el pasado 6 de mayo de 2023) y su pintura ha llamado la atención de propios y extraños al tratarse de un estilo muy poco convencional para este tipo de obras. Jonathan Yeo ha sido el retratista encargado de realizar la esperada pintura, la cual está marcada por tonos rojos donde se ve al hijo de la reina Isabel II vestido con el uniforme de Guardias Galeses con el que fue nombrado coronel en 1975.

Se trata de un óleo de unos dos metros y medio de altura en el que lo único que se distingue a la perfección es el rostro y las manos del rey Carlos III, ya que el rojo lo inunda todo. También está claramente dibujada una mariposa situada en el hombre derecho del Monarca, la cual, de acuerdo con el propio autor, simboliza tanto su apoyo a causas medioambientales como su transformación personal. No obstante, según ha revelado The Telegraph, el dibujo de este insecto fue una idea sugerida por el propio rey.

