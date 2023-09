Todo sobre Travis Kelce, la nueva ilusión de Taylor Swift

Dicen que cuando el río suena, agua lleva. Desde hace unas semanas, suenan con fuerza rumores de historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce, y su último plan ha hecho saltar todas las alarmas. La intérprete de Love Story ha sido fotografiada en las gradas del Arrowhead Stadium para ser testigo del partido entre los Chicago Bears y los Kansas City Chiefs, siendo este último equipo de la liga de fútbol americano el de su presunta nueva ilusión. Pero no lo ha hecho sola. Junto a ella, la madre del jugador -y la que podría ser su suegra-, algo con lo que ha dejado constancia de que ya la conocía.

Tal y como muestran los vídeos que han inundado la red, la cantante no ha dudado en saltar, gritar y celebrar cada punto del equipo, mostrando un entusiasmo más que notable al anotar Kelce un touch down. Y, una vez finalizado el partido, se han dejado ver juntos saliendo de los vestuarios. Pese a no ir cogidos de la mano, su complicidad ha sido captada por las cámaras. Y este encuentro tiene un por qué. «Le dije que la había visto tocar en el escenario en Arrowhead y que tendría que venir a verme tocar en el mismo recinto a ver cuál de los dos es más guay», confesó el jugador en The Pat McAfee Show. Y así ha sido. Pero, ¿quién es el hombre que podría estar ocupando el corazón de Taylor Swift?

INVITADA ESPECIAL 🤩 💕 Taylor Swift junto a la mamá de Travis Kelce. #NFLxESPN pic.twitter.com/QyTRUYOHsN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 24, 2023

Todo sobre Travis Kelce

Nacido el 5 de octubre de 1989 en Ohio, el jugador estudió cuatro años en la Universidad de Cincinnati y, una vez finalizada su formación, fue seleccionado por los Kansas City Chiefs en 2013. A día de hoy, se ha convertido en uno de los jugadores de fútbol americano más destacados de la NFL, además de formar la dupla perfecta junto a Patrick Mahomes. Según apuntan medios deportivos como DAZN, Travis ha revolucionado su posición con su característica forma de jugar, poniendo de moda una forma nunca antes vista; algo que le podría llevar a ser nombrado como el receptor estrella del equipo.

🏈💕🎶 Los chicos de la portada: ¡Travis Kelce y Taylor Swift se van del estadio juntos!pic.twitter.com/5wqDjxfObd — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 México 🇲🇽 (@sportingnewsmx) September 25, 2023

Pero su trayectoria en el campo no ha estado exenta de polémica. Kelce, durante la segunda temporada de la universidad, estuvo un año sin jugar por saltarse las normas al dar positivo en marihuana. A día de hoy, eso ha quedado enterrado en el pasado y se podría decir que es el mejor Tight End de la historia de la NFL. Además de uno de los jugadores más queridos y aclamados por el público.

El comienzo de su ‘historia de amor’

De su vida personal apenas se conocen detalles, aunque ahora su nombre suene con fuerza en el terreno internacional gracias a su presunto romance con Taylor Swift; romance que comenzó hace apenas unas semanas. Travis Kelce asistió a uno de los conciertos de la artista e intentó darle su número de teléfono a través de las conocidas friendship bracelet, pulseras que los fans se intercambian. Sin embargo, no tuvo la ocasión de coincidir con ella. Entonces, decidió lanzarle la propuesta de que sería ella la que fuera a verle a él jugar, así como él había ido a verla cantar. De momento, estos son los únicos pasos que han dado en esta ‘historia de amor’ que tiene al mundo entero en vilo.