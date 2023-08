Meghan Markle y el príncipe Enrique se encuentran, en estos momentos, a miles de kilómetros. Después de semanas de rumores que apuntaban a una presunta crisis en la pareja -que no han desmentido oficialmente, aunque se les haya visto juntos por el cumpleaños de la ex actriz-, ahora el matrimonio está prácticamente en las antípodas. Al menos, desde el punto de vista físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacio Figueras (@nachofigueras)

El duque de Sussex ha viajado al continente asiático para participar en una serie de compromisos relacionados con la organización Sentebale, en compañía de su gran amigo, Nacho Figueras, mientras que su esposa permanece en California. Enrique llegaba hace unos días a Tokio, sonriente y tranquilo, y aunque no se paró a hablar con los periodistas que esperaban en el aeropuerto, tampoco se mostró esquivo con los medios.

El príncipe Enrique en Japón con Nacho Figueras. / Gtres

A pesar de que justo esta misma semana se ha conocido que la página web de la Casa Real ha retirado el tratamiento de Alteza Real, el príncipe Enrique no ha hecho declaraciones a este respecto. Es más, se le ha podido ver bastante animado en su estancia en Japón. No solo ha bromeado con algunos reporteros, a los que ha comentado que no le importaría vivir en el país nipón. De hecho, durante su intervención en la cumbre organizada por la Sociedad Internacional de Promoción del Deporte (ISPS), el hijo menor de Carlos de Inglaterra elogió la ‘calidez, compasión y generosidad’ del pueblo japonés.

No obstante, con el que mejor lo ha pasado es con su amigo, Nacho Figueras que, desde hace tiempo se ha convertido en una especie de escudero para Enrique. Junto al deportista ha aprovechado para hacer unas compras, incluso ha posado mientras ambos compraban gafas para sus respectivas esposas, que no les han acompañado en este viaje. Un detalle que ha despertado algunas especulaciones, dado que en anteriores ocasiones era habitual ver a Meghan Markle en este tipo de citas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ignacio Figueras (@nachofigueras)

Mientras que Enrique se encuentra en Asia, su esposa, Meghan Markle, ha sido vista disfrutando de una ‘noche de chicas’ en Los Ángeles. Según ha trascendido, la duquesa de Sussex estuvo en un reciente concierto de Taylor Swift en compañía de un grupo de amigas, ajena completamente a la actividad de su marido en Japón. En concreto, Meghan Makle acudió al concierto junto a su amiga Lucy Fraser.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sentebale (@sentebale)

Se espera que Enrique permanezca algunos días más en Asia, ya que acaba de viajar a Singapur para jugar en la Copa de Polo organizada por Sentebale, en la que se enfrentará a su amigo, Nacho Figueras, para recaudar fondos para la organización, en concreto, para apoyar el programa de campamentos y clubes que desarrolla Sentebale, que brinda soporte psicosocial a los jóvenes que viven con el VIH.