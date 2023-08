La estocada definitiva del rey Carlos a Enrique y Meghan Markle

Desde que el rey Carlos tomara el relevo en el trono tras la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre -hace ya casi un año-, el nuevo monarca ha ido haciendo algunos cambios en la estructura de ‘La Firma’, la mayoría de ellos, encaminados a fomentar la eficiencia de la institución. Carlos quiere que la Corona sea útil y esté al servicio de los ciudadanos y, además, su intención es reducir lo máximo los miembros con capacidad de representar al Rey y, por tanto, recibir un sueldo oficial. Sin embargo, el soberano se ha tenido que enfrentar también al problema del escándalo del duque de York y de la crisis de su hijo menor, el príncipe Enrique.

Los reyes Carlos y Camila en el Royal Ascot. / Gtres

Aunque hace algunos meses se confirmó que los hijos de los duques de Sussex ya contaban con el título de príncipe y princesa como nietos del nuevo monarca, lo cierto es que el rey Carlos ha dado un nuevo paso para cortar los lazos con su hijo menor que, en el año 2020, manifestó su intención de dar un paso atrás y dejar de ser miembro oficial de ‘La Firma’.

Tal como se ha podido comprobar, la página web de la monarquía británica ha retirado el tratamiento de Alteza Real tanto al príncipe Enrique como a su esposa, Meghan Markle, aunque ambos siguen apareciendo como miembros de la Familia Real. Un gesto que llega apenas días después de que un diario británico informase de que el duque de Sussex aún se hacía llamar ‘Su Alteza Real’.

Meghan Markle y el príncipe Enrique en un vídeo. / Technology Youth Power Fund

En estos momentos, en la página web de la Familia Real, tanto el príncipe Enrique como Meghan Markle aparecen ahora como el duque y la duquesa de Sussex, sin ningún tipo de referencia al tratamiento de Alteza Real. Un significativo cambio que deja claro que tanto Enrique como Meghan Markle están fuera de la estructura de ‘La Firma’ y recalca que no tienen la capacidad de utilizar este tratamiento de manera oficial en ningún ámbito.

Este es uno de los pocos cambios que se ha hecho en la web de la Corona desde la muerte de la anterior soberana. De hecho, hasta no hace mucho, todavía se hacía referencia al Rey como príncipe de Gales o a la Reina como duquesa de Cornualles. Estos dos títulos han pasado ya a Catalina y Guillermo que, aunque conservan el de duques de Cambridge, ya utilizan los de mayor rango, como es lógico. Desde el Palacio de Buckingham confirmaron que las actualizaciones se están llevando a cabo de manera paulatina, ya que la web cuenta con más de cinco mil entradas de información sobre la vida y el trabajo de la Familia Real y, como es lógico, los cambios llevan tiempo.

El príncipe Enrique en Londres hace algunos meses. / Gtres

No obstante, no hay que olvidar que ya cuando se confirmó la salida de los duques de Sussex de la estructura de ‘La Firma’ se anunció que Enrique y Meghan no tendrían la capacidad de utilizar el tratamiento de Alteza Real, aunque esto no siempre se ha respetado. Lo que sí es cierto es que ellos, en muchas ocasiones, han pedido que se haga referencia a ellos simplemente como Enrique y Meghan.