No es ningún secreto que la Reina Isabel siempre estuvo muy volcada con sus nietos. Aunque la monarca tenía fama de ser una madre ausente -por cuestiones relacionadas con su cargo-, como abuela parece que podía estar más pendiente. Algo en lo que, quizás, tenía mucho que ver el hecho de que ya estaba muy asentada en su posición y podía disponer mejor de su tiempo.

La Reina Isabel subida a un pony en Balmoral. / Gtres

Aunque es cierto que la obligación siempre estuvo por delante de otras cuestiones para la madre de Carlos III, la Reina Isabel era muy generosa y solía obsequiar con importantes regalos a miembros de su familia, sobre todo en ocasiones especiales. Más allá de sus hijos, la soberana era especialmente atenta con sus nietos, algo que ha quedado patente en los regalos que ha hecho a lo largo de los años, por ejemplo, al actual príncipe de Gales, pero también al duque de Sussex.

Sin embargo, no siempre tuvo éxito con sus obsequios. Habitualmente, la monarca solía regalar propiedades a sus nietos, como es el caso de Amner Hall en Norfolk a Catalina y Guillermo en su boda, pero no hacía distinciones con sus nietos de menor rango. Según ha trascendido, en el año 1997, la Reina quiso obsequiar con una propiedad en Surrey a sus nietas Beatriz y Eugenia.

La Reina Isabel en su último Trooping the Colour. / Gtres

Se trataba de Birch Hall, una mansión con siete habitaciones, que la Reina quería que sus nietas pudieran disfrutar en el futuro. Sin embargo, no fue así. Al parecer, la propiedad se vendió de nuevo en 2016, por 4,2 millones de libras.

Tal como se ha podido saber, la casa era una de las mejores de la zona. Así lo ha comentado el agente inmobiliario Andrew Russell de Strutt & Parker al tabloide Daily Mail: «Probablemente sea una de las mejores casas de pueblo del norte de Surrey, no hay muchas en el mercado. La casa en sí es una propiedad muy atractiva y de aspecto imponente. Algunas de las habitaciones son bastante espectaculares, con techos altos y ventanas de guillotina de piso a techo. Cada verano, los propietarios han abierto los jardines para un evento benéfico con picnics y una banda en vivo, por lo que la casa es bastante destacada en el pueblo».

Birch Hall in the village Windlesham in Surrey. Built in 1740. Brought by the current Queen in 1997 for Sarah, Duchess of York and her two daughters Beatrice and Eugenie. Though they never lived here as it was too expensive for them to upkeep. Brought back in 1999. pic.twitter.com/DbJ2jcdk0a

— RoyalBritainandWorld (@royalbritain1) November 7, 2021