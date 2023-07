Sarah Ferguson está pasando por un momento un tanto delicado. Hace pocos días se publicó que la duquesa de York, de 63 años, se había tenido que someter a una cirugía urgente después de que en una revisión rutinaria -a la que, por cierto, ella misma reveló que estuvo a punto de no acudir-, le diagnosticaran cáncer de mama. Los representantes de la ex mujer del príncipe Andrés confirmaron que Sarah Ferguson se encontraba bien, que la operación había ido según lo previsto y que ella estaba recuperándose en casa, en compañía de los suyos, que están siendo su mejor apoyo en estos momentos.

Sarah Ferguson en el funeral de Estado de la Reina Isabel. / Gtres

A pesar de que no se ha dejado ver en público desde que se conociera la noticia, la duquesa de York sí que ha continuado con algunas de sus rutinas, como el podcast que publica de manera regular. Ha sido ahí donde, la que fuera una de las amigas íntimas de Diana de Gales, se ha sincerado sobre cómo está viviendo esta etapa inmediatamente posterior a la intervención, convaleciente en casa.

La ex mujer del príncipe Andrés ha contado que, debido a las secuelas físicas, no ha podido salir a dar sus paseos habituales por los terrenos de Windsor, donde se encuentra ubicado el Royal Lodge, la todavía residencia del duque de York que se encuentra en el punto de mira por la petición del rey Carlos de que la abandone y se mude a Frogmore Cottage. Esta situación no solo está afectando a su estado, ya que considera que el ejercicio que hace saliendo a pasear le sienta muy bien, sino también a sus siete mascotas, entre las que se encuentran los corgis que heredó el príncipe Andrés de la Reina Isabel y de los que ellos se encargan personalmente.

Sarah Ferguson en una imagen de archivo de negro. / Gtres

Sin embargo, a pesar de que no ha podido salir tanto como antes, sí que ha podido hacer alguna que otra salida y ha aprovechado para hacer una ruta muy especial con los perritos que pertenecieron a la Reina. «Ayer llevé a los siete perritos donde la Reina paseaba con ellos y aproveché para irles contando detalles del camino, aunque ellos mismos lo conocían a la perfección», ha contado la duquesa de York. «Hay un pequeño paseo por el bosque que se hizo especialmente para la Reina y es muy especial. De hecho, fue maravilloso poder recordarla de esta manera», ha comentado Sarah Ferguson que, desde la muerte de la monarca ha sido una de las personas que más ha hablado públicamente de ella.

A pesar de que se encuentra en pleno proceso de recuperación, la duquesa de York está animada y con ganas de retomar su rutina con normalidad, aunque no han trascendido cuáles van a ser sus planes inmediatos. Sarah además no ha dudado en aprovechar esta complicada circunstancia para lanzar una llamada de atención a la importancia de las revisiones periódicas como medida de detección precoz en el cáncer, algo fundamental para frenar la enfermedad.