Un día como hoy, hace 42 años, nació en el West Park Hospital, en Canoga, Meghan Markle, aunque se crió en View Park-Windsor Hills, un barrio de Los Ángeles, California. La ahora duquesa de Sussex nunca imaginó que su nombre iba a hacer historia y que iba a pertenecer a la Familia Real británica, pero ocurrió cuando conoció al príncipe Enrique. Una historia de amor que dio la vuelta al mundo y que sigue estando en boca de todos. Aunque el matrimonio abandonó su rol real a principios de 2020, en cierta manera y por los lazos de sangre que le unen al Príncipe con ellos, ella también forma parte de la Corona, pero no de manera activa.

El príncipe Enrique y Meghan Markle saludando. / Gtres

En medio de la polémica que ha girado las últimas semanas en torno a la pareja sobre una presunta crisis que iba a terminar en separación se va a celebrar esta nueva vuelta al sol de la que fuera actriz de la mítica serie de Suits. Se espera que haya una fiesta privada como lo ha hecho ya en otras ocasiones en el pasado. De esta manera, evitará cualquier tipo de filtración sobre este íntimo momento que quiere pasar en familia. Por tanto, estarán a su lado, como no podía ser de otra forma, su marido y sus hijos, el príncipe Archie, de 4 años y la princesa Lilibet, de 2, asegura People. Por tanto, la discreción y la privacidad marcarán la tónica de esta dulce jornada.

Meghan Markle en una imagen de archivo. / Gtres

Aunque Meghan no celebró públicamente su cumpleaños el año pasado, sí que lo hizo cuando cumplió los 40, en 2021. Por aquel entonces anunció por sorpresa su iniciativa 40×40, animando a la gente a comprometer 40 minutos de su tiempo para apoyar a las mujeres que regresan al trabajo. El anuncio llegó con la ayuda de la comediante Melissa McCarthy a través de una videollamada. Además, antes de terminar el clip, el hijo menor de la princesa Diana hizo una aparición sorpresa. Pero si hay un año especial para Meghan ese es el 2018, cunado sopló 37 velas. Markle tuvo una doble celebración porque fue cuando se dio el ‘sí, quiero’ con Enrique en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

El príncipe Enrique y Meghan Markle mirándose en una imagen de archivo / Gtres

Tensiones familiares

Si bien el pasado año, Meghan Markle se despertó con los mejores deseos del otro lado del charco con la felicitación de Carlos III (por aquel entonces príncipe de Gales porque no había fallecido la reina Isabel II), su esposa Camila, el príncipe Guillermo y Catalina Middleton en las redes sociales desde sus cuentas oficiales, esta vez no se sabe qué ocurrirá. «Deseando un feliz cumpleaños a la duquesa de Sussex», escribieron en Twitter Guillermo y Catalina con una foto de Meghan en su visita al Reino Unido unos meses antes para las celebraciones del Jubileo de Platino de la reina Isabel. Es por eso que la expectación es máxima sobre si tendrán un gesto o no con Meghan Markle, sería, sin duda, una buena forma de acercar posturas en una fecha clave.