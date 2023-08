Pese a que hace tiempo que decidieron alejarse de la Corona británica y comenzar una nueva vida fuera de los muros del Palacio de Buckingham, Meghan Markle y el príncipe Enrique siguen ligados (más de lo que les gustaría) a la Familia Real. Y prueba de ello ha sido el último movimiento que ha afectado especialmente a la duquesa de Sussex, y que ha vuelto a poner sobre la mesa la presunta crisis en su matrimonio que suena con fuerza desde hace meses.

Según han apuntado los medios británico, el Palacio de Buckingham ha fulminado el nombre de Meghan en la partida de nacimiento de su hijo Archie. Dejando constancia, una vez más, del nulo peso que tiene la mujer de Enrique en la Familia Real, han tomado la decisión de borrar su nombre completo, Rachel Meghan Markle, para sustituirlo por ‘Su Alteza Real la Duquesa de Sussex’. Un gesto al que han añadido como apellido ‘Princesa del Reino Unido’. Cabe destacar que esta modificación no ha sido solicitada por el matrimonio, sino que ha sido más bien iniciativa de la Corona, algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Meghan Markle y el príncipe Enrique con su hijo Archie / Gtres

Pese a que podría parecer un gesto sin importancia, no ha sido así. Este cambio no ha afectado al registro del nacimiento de Lilibet Diana, donde la mujer del príncipe Enrique sigue figurando con su nombre original, sin ningún tipo de título real. Pero sí ha recordado a la parecida situación que vivió Lady Di. El nombre de la ‘princesa del pueblo’ fue sustituido por ‘Su Alteza Real la Princesa de Gales’ tras la separación de Carlos III. Una vez más, queda constancia del paralelismo entre las dos mujeres de la vida de Enrique y el trato que la Corona ha tenido (y tuvo) con ellas. Algo que no han llevado a cabo con Catalina Middleton, cuyo nombre de pila sigue apareciendo en los documentos oficiales de palacio.

Meghan Markle con su hijo Archie / Gtres

Y es que, si bien es cierto que el nacimiento de Archie tuvo mucha polémica desde el principio -puesto que sus padres optaron por hacer la presentación oficial dos días después de su nacimiento y en el salón de San Jorge, en el Castillo de Windsor- nadie se esperaba este giro en su partida de nacimiento. Un gesto que ha vuelto a poner sobre la mesa la presunta crisis entre la actriz y el nieto de Isabel II, pues ha sido interpretado como una medida instaurada por si, en algún momento, deciden poner punto final a su historia de amor.

Meghan Markle y el príncipe Enrique con su hijo Archie / Gtres

Un traslado ¿estratégico?

Esta fulminación de Meghan en los documentos de Palacio llega poco después de conocerse que los duques de Sussex estarían pensando mudarse a Malibú. Al parecer, la intérprete de Suits querría lanzar su carrera profesional de la mano del representante de las estrellas Ari Emanuel, con la intención de expandir su perfil mediático como productora, filántropa y creadora de contenido. Es por ello que la pareja estaría buscando adquirir una nueva propiedad en la costa de Los Ángeles y comenzar una nueva vida, aún más alejados del Palacio de Buckingham que, visto lo visto, no tiene reparo alguno en borrarles del todo.