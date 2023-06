Este fin de semana, el mundo anglosajón ha celebrado el Día del Padre y, como era de esperar, también los Windsor han querido conmemorar esta fecha. Una celebración que ha coincidido con la fiesta del Trooping the Colour, el primero que ha presidido el rey Carlos como monarca y que ha acaparado una mayor atención por tratarse del debut del soberano en esta jornada, una de las más importantes del calendario de la Familia Real.

Un día después del Trooping the Colour, este domingo 18 de junio, tanto el Rey como el príncipe de Gales han compartido en los canales oficiales en redes sociales una serie de imágenes con motivo del Día del Padre. En el caso del príncipe Guillermo, ha centrado la atención en el heredero y sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, con dos entrañables fotografías que reflejan la especial relación que existe entre ellos. Sin embargo, el monarca ha hecho una felicitación más extensa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

El rey Carlos ha publicado un total de tres fotografías con las que ha querido felicitar «a los padres de todo el mundo». En concreto, se trata de tres instantáneas en las que aparecen el monarca con su padre, el príncipe Felipe de Edimburgo, mirándose en actitud cómplice; la reina Camila con su padre, Bruce Shand, en una fotografía antigua y, por último, el monarca con sus dos hijos en una imagen en Balmoral.

Ha sido esta última fotografía la que más ha llamado la atención, ya que, en estos momentos, la relación entre el Rey y su hijo menor, el príncipe Enrique, es cuanto menos tensa. Sin embargo, parece que Carlos continúa teniendo muy presente al duque de Sussex a pesar de todo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)

En la fotografía se ve al entonces príncipe de Gales vestido de verde con un kilt escocés y un jersey de cuello en pico, en compañía de los príncipes Enrique y Guillermo durante un paseo por los terrenos de la finca en la que se ubica el Castillo de Balmoral, en concreto, en la zona de las Cataratas de Muick en la finca Balmoral en Escocia. Por su parte, los príncipes Guillermo y Enrique visten pantalones claros largos y camisas.

La imagen fue tomada en el año 1997, en el mismo año en el que Diana de Gales falleció en París, precisamente mientras sus hijos se encontraban de vacaciones en Balmoral. Precisamente por este motivo y por la situación actual entre Carlos y su hijo menor, la instantánea tiene un significado especial.

No ha trascendido si el príncipe Enrique ha hablado con su padre para felicitarle por este día tan significativo, aunque las últimas informaciones publicadas apuntan a que, en estos momentos, los duques de Sussex están atravesando un momento delicado, no solo por la guerra judicial contra los medios, sino también por el varapalo profesional que acaban de recibir por parte de algunas plataformas, que no están satisfechas con la producción de la pareja.