Después de la reaparición hace apenas unos días de los duques de Sussex con motivo del cumpleaños de Meghan Markle, el príncipe Enrique ha hecho las maletas por un buen motivo. El hijo menor del rey Carlos III ha viajado hasta Japón en compañía de su amigo Nacho Figueras y se ha mostrado tranquilo y sonriente a su llegada al aeropuerto de Tokio. Vestido de manera casual y con una gorra de la organización Archewell, el duque de Sussex llegó al aeropuerto como un turista más.

Prince Harry has landed in Japan with the Archewell cap firmly on his head and Nacho by his side 😌pic.twitter.com/UhYJ2VynZI

— Myra (@SussexPrincess) August 8, 2023