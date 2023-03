Sarah Ferguson, una mano amiga para los Sussex en plena tormenta

Sarah Ferguson ha vuelto a abrir la caja de Pandora. Casi medio año después de la muerte de la Reina Isabel y en medio de la polémica por el desalojo de los duques de Sussex de la que hasta ahora ha sido su residencia en el Reino Unido, Frogmore Cottage -y la posible mudanza del duque de York a la misma-, la ex mujer del príncipe Andrés ha concedido una entrevista en la que se ha sincerado sobre algunas de las cuestiones más urgentes que rodean a la Familia Real.

Ha sido a la revista People, a la que la duquesa de York ha elegido para esta primera entrevista, que se ha realizado con motivo de la gira de promoción de la publicación de su último libro, A Most Intriguing Lady. Una nueva novela romántica en la que Sarah Ferguson cuenta la historia de la hija de un duque que trabaja como detective en la alta sociedad victoriana.

Durante la entrevista, la ex mujer del duque de York, con el que mantiene una relación muy estrecha, hasta el punto de residir en la misma casa, el Royal Lodge -por el momento, dado que la retirada de los fondos del Ducado de Lancaster a Andrés no le van a permitir mantener la propiedad-, no ha dudado en hablar sobre algunos temas polémicos, aunque siempre desde una perspectiva muy respetuosa. De hecho, dado que fue una de las personas más criticadas en la década de los años noventa por su actitud y su separación del duque de York, ha preferido guardar distancia respecto a Enrique y a Meghan Markle: «No creo que ninguna persona tenga derecho a juzgar a otra. No puedo emitir ningún juicio. He sido juzgada toda mi vida, y no tengo ningún juicio sobre los Sussex», ha dicho Sarah Ferguson, ante las preguntas sobre todo lo que está ocurriendo con la pareja.

Lo que sí que ha hecho es recordar a Diana de Gales: «Lady Di estaría orgullosa de sus nietos. No solo de los de los Sussex, también de los de Guillermo», ha apuntado la Duquesa que, además, ha hecho una reflexión sobre las dificultades que entraña para una persona estar constantemente en el ojo público, algo de lo que se han quejado los duques de Sussex. «Ser el foco del escrutinio público y la crítica tiene un coste en la salud mental, inevitablemente», ha comentado la ex mujer del príncipe Andrés, muy consciente de sus palabras, ya que lo vivió en primera persona.

Sobre la que también ha hablado ha sido de la Reina Isabel, a la que guarda un especial cariño: “Era genial para tranquilizarte. Tenía una fe más increíble que cualquier otra persona que haya conocido. Simplemente sabía qué hacer. Sabía cómo hacer que la gente se sintiera bien. Nunca se lo tomó en serio. De eso trata la monarquía, de hacer que la gente se sienta bien. Ella era mi ídolo total”, ha comentado Sarah Ferguson, que ha dicho que echa de menos a la que fue su suegra, de la que guarda un importante tesoro, sus dos últimas mascotas.